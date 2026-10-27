Con los gritos de Milei de fondo, así celebró sus 33 años una diputada libertaria

Lucía Montenegro festejó su cumpleaños con una estética similar a la de una fiesta de 15, vestido de gala y una coreografía al ritmo de las arengas del presidente. Lilia Lemoine estuvo entre las invitadas.
La legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA), Lucía Montenegro, celebró sus 33 años con una fiesta que imitó la estética tradicional de un cumpleaños de 15. Las imágenes del evento se difundieron en redes sociales y generaron repercusiones por la temática elegida y la música que acompañó los festejos.
En los videos se ve a Montenegro con un vestido de gala, en el centro de la pista y rodeada de invitados, entre ellos dirigentes y militantes vinculados al oficialismo. Una de las figuras que participó de la celebración fue la diputada nacional Lilia Lemoine, quien también se sumó al baile.
Uno de los momentos que más llamó la atención mostró a los presentes saltando al ritmo de una canción que incorpora audios del presidente Javier Milei, con sus habituales arengas cuasi insultantes contra la izquierda y el famoso grito «¡Viva la Libertad, carajo!».
Las imágenes del festejo no tardaron en circular en X (ex Twitter) e Instagram, desatando una catarata de críticas por el tono frívolo de la convocatoria en un contexto social crítico.
De todos modos, el festejo de un cumpleaños no constituye por sí mismo una irregularidad. No hay elementos en la información difundida que indiquen que se hayan utilizado fondos públicos para financiar el evento. ¡Eso sí! Parecen todos medio pavotes...
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