Milei no se pronunció sobre el triunfo de Lula, pero salió al balcón a "farmear aura"

Mientras tanto, Milei acumulaba 16 horas sin publicar mensajes en su cuenta de X y no había hecho comentarios públicos sobre la victoria del líder del Partido de los Trabajadores. Donald Trump también evitó reconocer el resultado en esos términos y cuestionó el proceso electoral brasileño: sostuvo que el país aplicó “el manual de Joe Biden” y acusó a Lula, a quien calificó de “comunista”, de “no soltar el poder”.

Durante la reunión con sus colaboradores, el Presidente pidió redoblar los esfuerzos para defender las medidas de su gestión y descartó modificar el rumbo político con vistas a las elecciones de 2027. En ese marco, ratificó su postura con una frase contundente: “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”.

Además, calificó de “inmoral e injusto” introducir cambios únicamente para conseguir un triunfo electoral. Según planteó, una decisión de ese tipo perjudicaría la credibilidad y la reputación de su administración. “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”, sentenció.

Desde su entorno también señalaron que la reelección y la confrontación con el peronismo ocuparon un lugar central en su discurso. “Por primera vez, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”, sostuvo el mandatario. En paralelo, Patricia Bullrich no participó de la reunión, en un contexto marcado por las diferencias políticas dentro del oficialismo.