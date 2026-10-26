Milei no se pronunció sobre el triunfo de Lula, pero salió al balcón a "farmear aura"

El presidente guardó silencio tras las elecciones en Brasil y se reunió con su gabinete en Casa Rosada. Fijó su postura frente a la agenda electoral de 2027 y se profundizan las diferencias con Patricia Bullrich, ausente en el encuentro.
Javier Milei comenzó la jornada del lunes con una escena distendida en la Casa Rosada: salió al balcón para saludar a estudiantes, turistas y vecinos que recorrían Plaza de Mayo. Acompañado por parte de su equipo de Gobierno, realizó el gesto viral conocido como “six seven”, que consiste en mover las palmas de las manos hacia arriba de manera alternada; es decir, "farmeó aura".
La aparición se produjo antes de la reunión de Gabinete, en medio del silencio del mandatario argentino sobre el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas. Luiz Inácio Lula da Silva se impuso por casi cuatro millones de votos frente a Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha, y se prepara para iniciar en enero su cuarto mandato.
El jefe de Estado había llegado a las 9.15 a la sede gubernamental para recibir a Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta. Más tarde, a las 10, comenzó el encuentro con sus funcionarios en el Salón Eva Perón. Entre los presentes estuvieron Karina Milei, Sandra Pettovello, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Adrián Ravier y Martín Menem.
Mientras tanto, Milei acumulaba 16 horas sin publicar mensajes en su cuenta de X y no había hecho comentarios públicos sobre la victoria del líder del Partido de los Trabajadores. Donald Trump también evitó reconocer el resultado en esos términos y cuestionó el proceso electoral brasileño: sostuvo que el país aplicó “el manual de Joe Biden” y acusó a Lula, a quien calificó de “comunista”, de “no soltar el poder”.
Durante la reunión con sus colaboradores, el Presidente pidió redoblar los esfuerzos para defender las medidas de su gestión y descartó modificar el rumbo político con vistas a las elecciones de 2027. En ese marco, ratificó su postura con una frase contundente: “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”.
Además, calificó de “inmoral e injusto” introducir cambios únicamente para conseguir un triunfo electoral. Según planteó, una decisión de ese tipo perjudicaría la credibilidad y la reputación de su administración. “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”, sentenció.
Desde su entorno también señalaron que la reelección y la confrontación con el peronismo ocuparon un lugar central en su discurso. “Por primera vez, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”, sostuvo el mandatario. En paralelo, Patricia Bullrich no participó de la reunión, en un contexto marcado por las diferencias políticas dentro del oficialismo.
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