Alberto Fernández volvió a criticar la gestión de Javier Milei

En su análisis sobre la situación actual, Fernández sostuvo que el modelo económico impulsado por Milei derivó en una economía “sin crecimiento, sin producción y desatendiendo las economías regionales”. También advirtió sobre el impacto de la recesión en la actividad industrial y comercial.

El dirigente peronista aseguró que en el último período cerraron 30.000 empresas y afirmó que el 90% de ellas eran pequeñas y medianas empresas con menos de diez empleados. Para Fernández, ese escenario refleja un proceso de deterioro productivo que golpea principalmente al mercado interno.

Además, cuestionó la idea de que la estabilidad macroeconómica pueda sostenerse sin crecimiento económico ni generación de empleo. En ese sentido, señaló que la desaceleración de la inflación se está logrando en un contexto de fuerte estancamiento de la actividad.El ex presidente buscó contrastar el panorama actual con el contexto en el que gobernó, marcado por la pandemia de coronavirus, la crisis de deuda y la sequía. Pese a ese escenario, defendió las políticas aplicadas durante su administración para sostener el empleo y el consumo.

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Fernández también cuestionó con dureza la figura personal y política de Javier Milei, al considerar que el comportamiento del Presidente no se ajusta a parámetros institucionales habituales en otros países. En ese marco, alertó sobre los riesgos de una conducción basada, según su visión, en posiciones extremas y sin margen para el consenso político.

Embed "Javier Milei está mal, está enfermo"



Alberto Fernández consideró que el presidente "no pasa un preocupacional para ser cadete en el Ministerio de Economía" y aseguró: "En cualquier lugar del mundo, viendo las cosas que ha hecho, ya hubieran ordenado un estudio psiquiátrico". pic.twitter.com/rgjQxArHsm — Corta (@somoscorta) May 16, 2026

“Lo de Milei es muy serio y en cualquier lugar del mundo lo hubieran sometido a un estudio psiquiátrico. Milei no está bien. Además de no estar bien psiquiátricamente hablando, es un dogmático, y esa es la peor combinación”, sostuvo el exmandatario. Con esas declaraciones, Fernández profundizó sus críticas hacia la administración libertaria y advirtió sobre las consecuencias de un liderazgo que, según planteó, agrava los problemas estructurales de la Argentina.