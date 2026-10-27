El 68% de los argentinos le reclama a Milei que reconozca el triunfo de Lula en Brasil

Entre quienes eligieron a Patricia Bullrich en la primera vuelta, el 72% considera que Milei debería reconocer el resultado electoral de Brasil. A su vez, el 80% cree que el Presidente tendría que dar el primer paso para recomponer las relaciones diplomáticas.

Entre los votantes de Milei, el 37% sostiene que debería reconocer la victoria de Lula, mientras que el 41% considera necesario que su Gobierno impulse la normalización del vínculo bilateral.

La posición es más contundente entre quienes votaron a Sergio Massa: el 99% reclama que el mandatario argentino reconozca la reelección de Lula y el 89% respalda la iniciativa de acercamiento diplomático.

Rechazo a la intervención electoral y al trato al periodismo

La encuesta también midió la opinión pública sobre otras conductas del Presidente. En ese sentido, el 65% de los participantes manifestó su rechazo a que Milei intervenga en procesos electorales de otros países, frente a un 18% que respaldó esa postura.

Por otra parte, el 69% desaprueba la manera en que el mandatario se relaciona con el periodismo, mientras que el 25% está de acuerdo con su comportamiento.

Al desglosar las respuestas según las preferencias electorales de 2023, el 37% de los votantes de Milei cuestiona su trato hacia la prensa. Entre quienes eligieron a Bullrich, la desaprobación llega al 64%, mientras que entre los votantes de Massa alcanza el 99%.

La relación con otros países, por encima de las diferencias ideológicas

Otro de los puntos abordados fue la importancia de mantener buenas relaciones internacionales independientemente de la orientación política de los gobiernos.

Ante esa consulta, el 70% de los encuestados se manifestó a favor de priorizar los vínculos diplomáticos por encima de las diferencias ideológicas. En contraposición, el 18% consideró que el Presidente debería marcar sus diferencias políticas, incluso si eso perjudica las relaciones con otros países.

Esta postura también cuenta con el respaldo de una parte del electorado oficialista: el 53% de quienes votaron a Milei en 2023 cree que es necesario privilegiar las buenas relaciones internacionales, más allá de las diferencias ideológicas.

Entre los votantes de Bullrich, el apoyo a esa posición llega al 71%, mientras que entre quienes eligieron a Massa asciende al 88%.