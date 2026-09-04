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Javier Milei viaja a Misiones para cerrar un encuentro de economista.

El Presidente cerrará en Puerto Iguazú la Convención Anual del IAEF, acompañado por Caputo y Sturzenegger. A la par del evento habrá una protesta de Yerbateros.

El presidente Javier Milei visitará este viernes por primera vez Misiones para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, donde será el principal orador del encuentro.

La visita presidencial estará acompañada por un “tractorazo yerbatero” convocado por productores y trabajadores de las economías regionales, que reclaman por la crisis de rentabilidad del sector y cuestionan los efectos de la desregulación económica, según informaron organizadores de la protesta a la prensa local.

Milei cerrará a las 18:15 la convención, que se desarrolla bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento”. El encuentro reúne a empresarios, economistas y referentes de distintos sectores para debatir sobre las condiciones necesarias para generar una “competitividad sostenida” en el país.

El Presidente viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También participarán de la jornada el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y el titular del comité organizador, Ezequiel Mirazón.

Federico Sturzenegger, ministro del gobierno de Javier Milei, salió al cruce de la AFA.

Federico Sturzenegger, ministro del gobierno de Javier Milei, salió al cruce de la AFA.

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En cuanto al reclamode los productores, está vinculado con la pérdida de rentabilidad que atraviesa la actividad después de la desregulación económica.

En ese marco, los manifestantes reclaman que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) vuelva a tener la facultad de fijar precios mínimos de resguardo. La protesta coincidirá con la primera visita de Milei a Misiones y con su exposición ante empresarios y economistas en Puerto Iguazú.

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