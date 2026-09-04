Javier Milei viaja a Misiones para cerrar un encuentro de economista.

Federico Sturzenegger, ministro del gobierno de Javier Milei, salió al cruce de la AFA.

En cuanto al reclamode los productores, está vinculado con la pérdida de rentabilidad que atraviesa la actividad después de la desregulación económica.

En ese marco, los manifestantes reclaman que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) vuelva a tener la facultad de fijar precios mínimos de resguardo. La protesta coincidirá con la primera visita de Milei a Misiones y con su exposición ante empresarios y economistas en Puerto Iguazú.