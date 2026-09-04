Cambios en el Correo Argentino: Santilli designó presidente y CEO

Había sido propuesto para ese cargo por el gobierno porteño de Jorge Macri y designado en junio de 2024 con acuerdo de la Legislatura. También fue apoderado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio de 2023, por lo que su trayectoria política está vinculada al universo del PRO.

Junto con la llegada de González, el economista Bruno Finiello asumirá como CEO del Correo. Según se informó oficialmente, cuenta con experiencia en puestos de alta dirección en empresas como Accenture y Cencosud y también pasó por sociedades del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas. Su perfil está ligado especialmente a logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos.

Clave en las elecciones

El Correo Argentino se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y desempeña un rol indispensable en cada elección nacional. A través de su Dirección de Servicios Electorales se ocupa de la distribución y posterior repliegue de urnas, los padrones, los materiales para las autoridades de mesa, el armado de los cuartos oscuros y la transmisión de los telegramas de escrutinio desde todo el territorio nacional.

La magnitud de ese operativo quedó reflejada en las PASO de 2023, cuando la empresa distribuyó 106.659 urnas en 17.432 locales de votación. Para ello movilizó más de 16.000 vehículos, incluidas lanchas y mulas para llegar a zonas de difícil acceso, y participaron más de 77.000 trabajadores.

El recambio adquiere relevancia además porque el propio Gobierno decidió postergar la concesión de la compañía precisamente por su función en la organización de las elecciones de 2027. Las tareas que le asigna el Código Electoral requieren meses de preparación y convierten al Correo en una pieza difícil de reemplazar dentro de la estructura electoral nacional.

Baldini había llegado a la presidencia de la empresa el 27 de diciembre de 2023, al comienzo de la gestión de Javier Milei. Con una larga trayectoria previa en el Correo, había ingresado en 2012 como gerente de Abastecimiento, fue CEO desde 2014 y regresó a la compañía en 2020.

El gobierno libertario lo mantuvo inicialmente en el cargo y le encargó un programa de reducción de personal y achique de la estructura. Durante su conducción salieron más de 4.000 empleados de una dotación que rondaba los 16.800 trabajadores. Tras atravesar los sucesivos cambios en la Jefatura de Gabinete, su etapa terminó ahora con la llegada de Santilli y el desembarco de una nueva conducción con fuerte perfil electoral y operativo.