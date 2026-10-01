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Confirman el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

La Cámara Federal ratificó su fallo por los hechos ocurridos en junio de 2025, mantuvo la calificación por usurpación y resistencia a la autoridad.

La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del diputado nacional y dirigente social Juan Grabois por el ingreso al inmueble donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón y mantuvo el embargo de $5 millones sobre sus bienes.

La Sala I rechazó la apelación presentada por la defensa del dirigente y ratificó la resolución dictada el 26 de junio, que lo consideró penalmente responsable, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, por los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad

Según la resolución, Grabois había difundido el día anterior una convocatoria en las redes sociales X e Instagram para concurrir al lugar bajo la consigna “defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar ‘Un café con Perón’”.

Los camaristas señalaron que los testimonios policiales y las grabaciones incorporadas al expediente ubicaron a Grabois en el lugar y a la cabeza del grupo que ingresó al inmueble estatal. También indicaron que las personas que participaron provocaron daños en las instalaciones y permanecieron allí pese a las órdenes de los funcionarios públicos.

El tribunal sostuvo que Grabois ingresó al inmueble junto con un grupo de personas convocadas por él y luego se negó a abandonar el lugar ante las órdenes policiales. En ese marco, consideró que las figuras de usurpación y resistencia a la autoridad pueden comprender, en esta instancia, las conductas atribuidas al dirigente.

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La Cámara aclaró que la calificación legal es provisoria y podrá ser revisada durante el proceso. El fiscal había planteado una calificación diferente para los hechos, aunque no apeló los procesamientos.

Además, los jueces consideraron adecuado el embargo de $5 millones dispuesto sobre los bienes de Grabois, al entender que su cuantía se ajusta a los parámetros procesales destinados a garantizar una eventual pena pecuniaria, las responsabilidades civiles y las costas.

La Sala I confirmó así la resolución apelada en todo cuanto había sido materia de recurso. En el mismo fallo ratificó también el procesamiento de Valentín Peralta y rechazó el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para intervenir como amicus curiae.

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