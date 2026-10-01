Confirman el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Los camaristas señalaron que los testimonios policiales y las grabaciones incorporadas al expediente ubicaron a Grabois en el lugar y a la cabeza del grupo que ingresó al inmueble estatal. También indicaron que las personas que participaron provocaron daños en las instalaciones y permanecieron allí pese a las órdenes de los funcionarios públicos.

El tribunal sostuvo que Grabois ingresó al inmueble junto con un grupo de personas convocadas por él y luego se negó a abandonar el lugar ante las órdenes policiales. En ese marco, consideró que las figuras de usurpación y resistencia a la autoridad pueden comprender, en esta instancia, las conductas atribuidas al dirigente.

La Cámara aclaró que la calificación legal es provisoria y podrá ser revisada durante el proceso. El fiscal había planteado una calificación diferente para los hechos, aunque no apeló los procesamientos.

Además, los jueces consideraron adecuado el embargo de $5 millones dispuesto sobre los bienes de Grabois, al entender que su cuantía se ajusta a los parámetros procesales destinados a garantizar una eventual pena pecuniaria, las responsabilidades civiles y las costas.

La Sala I confirmó así la resolución apelada en todo cuanto había sido materia de recurso. En el mismo fallo ratificó también el procesamiento de Valentín Peralta y rechazó el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para intervenir como amicus curiae.