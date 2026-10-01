Causa Cuadernos: mostraron el allanamiento a una bóveda de la casa de Cristina

Al retirar parte del revestimiento, encontraron un marco metálico de acero con bisagras que, de acuerdo con el acta del procedimiento, sería compatible con la existencia previa de una puerta blindada o de seguridad.

El operativo había sido ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la investigación por la Causa Cuadernos.

Durante el operativo, los investigadores encontraron una pequeña puerta que, según relató Lotocki ante el tribunal, "tenía un contramarco y era muy gruesa" tanto que al personal de Gendarmería le costó abrirla y que, una vez que pudieron ingresar, se encontraron con documentación y objetos de valor. Consultado sobre si se trataba de una puerta blindada, respondió: “Aparentemente sí”.

En el video se puede ver el marco de acero que quedó expuesto después de que los efectivos retiraran el revestimiento que lo ocultaba. El acta del procedimiento consignó que el marco tenía dos bisagras y que sus características constituían un indicio de que allí había existido una puerta blindada o de seguridad.

Según la documentación exhibida durante el juicio, el espacio tenía aproximadamente 2,85 metros de ancho, 0,97 metros de profundidad y 2,20 metros de alto. Los investigadores lo describieron como una estructura de hormigón y detectaron el marco de acero oculto detrás de una modificación posterior.

En ese momento, Bonadio describió el lugar como una “bóveda” en una resolución judicial, mientras que Cristina Fernández de Kirchner negó que en su casa existiera una estructura de ese tipo.

El acta también señalaba que el ambiente había sufrido modificaciones tanto en el marco como en la puerta de acceso. La puerta que encontraron durante el allanamiento era de madera y se abría hacia el exterior, mientras que debajo de ese revestimiento apareció el marco metálico original.

Según se informó durante la audiencia, secuestraron documentación que luego fue incorporada a distintas investigaciones. Entre los elementos mencionados aparecen carpetas con información sobre jueces, empresarios, políticos y otras personas.