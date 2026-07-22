Congreso de la Nación: los jubilados marcharon junto a la CGT y las CTA

La tradicional convocatoria de los miércoles esta vez contó con la presencia de la CGT, las CTA y organizaciones sociales. Fuerte operativo de las fueras de seguridad.
Los jubilados volvieron a concentrarse este miércoles frente al Congreso de la Nación, marcharon, como cada miércoles a partir de las 15. Esta vez contaron con el apoyo de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales.
La columna, que avanzó alrededor del Congreso de la Nación para la vuelta tradicional de miércoles, comenzó a moverse alrededor de las 15.30. “Paro, paro, paro, paro general”, el pedido que resuena en los cánticos.
La concentración comenzó en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí, los manifestantes se trasladaron hacia el Palacio Legislativo, en una movilización que se sumó a las protestas que los jubilados vienen realizando desde hace años.
La movilización de los jubilados contó esta vez con la presencia de distintas columnas de distintos gremios que venían de realizar manifestaciones en Avellaneda, en el Puente Pueyrredón.
La jornada tuvo entre sus principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes de los jubilados y el rechazo al ajuste aplicado por el Poder Ejecutivo. La convocatoria conjunta busca, además, mostrar una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales.
El vallado policial dispuesto en los alrededores del Congreso de la Nación generó cortes de tránsito en varios puntos del microcentro porteño. Los cruces afectados son Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, Av. Rivadavia y Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y Solís, Av. Rivadavia y Solís, Av. Entre Ríos y Alsina, Av. Entre Ríos y Av. Belgrano, y Av. Callao y Bartolomé Mitre.
La CGT y las dos CTA ya se encontraban marchando desde la mañana y, por la tarde, cerca de las 14, se sumaron a los jubilados en los alrededores del Palacio. Pasadas las 17:30, comenzó la desconcentración.
La protesta tendrá como principales consignas la defensa del sistema previsional, el pedido de una mejora en las jubilaciones y el acceso a una vida digna, con especial énfasis en la necesidad de garantizar la cobertura de medicamentos y la atención de la salud para los adultos mayores.
Desde la CGT señalaron que la movilización busca respaldar el reclamo que los jubilados sostienen desde hace meses frente al Congreso y remarcaron que la seguridad social "es una conquista del pueblo trabajador" que debe ser preservada.
La convocatoria representa además una muestra de unidad entre la central obrera, las dos CTA y las organizaciones sociales, que definieron avanzar en un plan de lucha conjunto tras la finalización del Mundial 2026.
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