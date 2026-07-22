Congreso de la Nación: los jubilados marcharon junto a la CGT y las CTA

La jornada tuvo entre sus principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes de los jubilados y el rechazo al ajuste aplicado por el Poder Ejecutivo. La convocatoria conjunta busca, además, mostrar una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales.

El vallado policial dispuesto en los alrededores del Congreso de la Nación generó cortes de tránsito en varios puntos del microcentro porteño. Los cruces afectados son Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, Av. Rivadavia y Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y Solís, Av. Rivadavia y Solís, Av. Entre Ríos y Alsina, Av. Entre Ríos y Av. Belgrano, y Av. Callao y Bartolomé Mitre.

La CGT y las dos CTA ya se encontraban marchando desde la mañana y, por la tarde, cerca de las 14, se sumaron a los jubilados en los alrededores del Palacio. Pasadas las 17:30, comenzó la desconcentración.

¡PARO GENERAL!



Sindicatos recuperados, sectores en lucha, el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda marchamos desde el #Congreso contra el ajuste.



La CGT y la CTA anunciaron que enviarán delegaciones. ¿Por qué no convocan a paro en sus sindicatos y movilizan… pic.twitter.com/ELOubwrbm4 — PTS | Frente de Izquierda Unidad (@PTSarg) July 22, 2026

La protesta tendrá como principales consignas la defensa del sistema previsional, el pedido de una mejora en las jubilaciones y el acceso a una vida digna, con especial énfasis en la necesidad de garantizar la cobertura de medicamentos y la atención de la salud para los adultos mayores.

Desde la CGT señalaron que la movilización busca respaldar el reclamo que los jubilados sostienen desde hace meses frente al Congreso y remarcaron que la seguridad social "es una conquista del pueblo trabajador" que debe ser preservada.

La convocatoria representa además una muestra de unidad entre la central obrera, las dos CTA y las organizaciones sociales, que definieron avanzar en un plan de lucha conjunto tras la finalización del Mundial 2026.