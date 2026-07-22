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Congreso de la Nación: los jubilados marcharon junto a la CGT y las CTA

La tradicional convocatoria de los miércoles esta vez contó con la presencia de la CGT, las CTA y organizaciones sociales. Fuerte operativo de las fueras de seguridad.

Los jubilados volvieron a concentrarse este miércoles frente al Congreso de la Nación, marcharon, como cada miércoles a partir de las 15. Esta vez contaron con el apoyo de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales.

La columna, que avanzó alrededor del Congreso de la Nación para la vuelta tradicional de miércoles, comenzó a moverse alrededor de las 15.30. “Paro, paro, paro, paro general”, el pedido que resuena en los cánticos.

La concentración comenzó en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí, los manifestantes se trasladaron hacia el Palacio Legislativo, en una movilización que se sumó a las protestas que los jubilados vienen realizando desde hace años.

La jornada tuvo entre sus principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes de los jubilados y el rechazo al ajuste aplicado por el Poder Ejecutivo. La convocatoria conjunta busca, además, mostrar una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales.

El vallado policial dispuesto en los alrededores del Congreso de la Nación generó cortes de tránsito en varios puntos del microcentro porteño. Los cruces afectados son Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, Av. Rivadavia y Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y Solís, Av. Rivadavia y Solís, Av. Entre Ríos y Alsina, Av. Entre Ríos y Av. Belgrano, y Av. Callao y Bartolomé Mitre.

La CGT y las dos CTA ya se encontraban marchando desde la mañana y, por la tarde, cerca de las 14, se sumaron a los jubilados en los alrededores del Palacio. Pasadas las 17:30, comenzó la desconcentración.

La protesta tendrá como principales consignas la defensa del sistema previsional, el pedido de una mejora en las jubilaciones y el acceso a una vida digna, con especial énfasis en la necesidad de garantizar la cobertura de medicamentos y la atención de la salud para los adultos mayores.

ADEMÁS: La CGT vuelve a las calles y marcha junto a los jubilados

Desde la CGT señalaron que la movilización busca respaldar el reclamo que los jubilados sostienen desde hace meses frente al Congreso y remarcaron que la seguridad social "es una conquista del pueblo trabajador" que debe ser preservada.

La convocatoria representa además una muestra de unidad entre la central obrera, las dos CTA y las organizaciones sociales, que definieron avanzar en un plan de lucha conjunto tras la finalización del Mundial 2026.

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