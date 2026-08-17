Consejo de la Magistratura: abogados apoyaron la postulación de Alberto Biglieri

El respaldo se produjo en el Congreso Nacional de “Abogados por Argentina”, durante el fin de semana en la ciudad de Rosario.
La contienda por integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se renovará antes del fin de 2026, comenzó con el Congreso Nacional de “Abogados por Argentina”, el cual resolvió apoyar la candidatura de Alberto Biglieri.
La medida fue adoptada este fin de semana en la ciudad de Rosario, donde se realizó un encuentro de al menos 250 abogados de toda la Argentina que apoyaron la postulación de Biglieri al Consejo, debido a su experiencia como asesor de ese organismo y miembro pleno en el de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre otras iniciativas que se debatieron en el encuentro, Biglieri propuso “delegar en los colegios provinciales el control de la matrícula federal”.
También sugirió “reservar un lugar en las ternas para profesionales provenientes del ejercicio de la abogacía y no exclusivamente de la carrera judicial”, una decisión que “no es menor ya que toca directamente la forma en que el Consejo selecciona a quienes luego pueden convertirse en jueces federales y nacionales”, explicó Biglieri.
El tercer tema son los honorarios, en el que el representante de Abogados por Argentina plantea establecer un procedimiento específico “para controlar a los magistrados que incumplan las leyes arancelarias, con reglas que permitan canalizar institucionalmente ese tipo de reclamos”.
El Consejo de la Magistratura de la Nación se renueva por estamentos, incluyendo jueces, abogados, académicos y legisladores, cada cuatro años, y el proceso electoral para elegir a los representantes de los jueces y abogados para el período 2026-2030 se lleva a cabo entre octubre y noviembre de este año.
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