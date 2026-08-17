Consejo de la Magistratura: abogados apoyaron la postulación de Alberto Biglieri

El tercer tema son los honorarios, en el que el representante de Abogados por Argentina plantea establecer un procedimiento específico “para controlar a los magistrados que incumplan las leyes arancelarias, con reglas que permitan canalizar institucionalmente ese tipo de reclamos”.

El Consejo de la Magistratura de la Nación se renueva por estamentos, incluyendo jueces, abogados, académicos y legisladores, cada cuatro años, y el proceso electoral para elegir a los representantes de los jueces y abogados para el período 2026-2030 se lleva a cabo entre octubre y noviembre de este año.