Milei apuntó contra Facundo Moyano tras el escándalo en Belgrano

El meme que compartió Milei en su cuenta de Instagram.

Arizaga declaró posteriormente ante la Justicia y aseguró que no recordaba buena parte de lo sucedido, además de negar haber sufrido una agresión por parte de Moyano. “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle… sentía que me perseguía y no sabía ni quién era”, manifestó. En una ampliación, reconoció haber consumido cocaína y vinculó el episodio con un brote, mientras que la defensa de Moyano utilizó ese testimonio para pedir el levantamiento de las restricciones de contacto entre ambos.