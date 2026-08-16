Milei apuntó contra Facundo Moyano tras el escándalo en Belgrano

El presidente compartió un meme en Instagram sobre el episodio que protagonizó el exdiputado junto a Candela Arizaga, mientras la investigación judicial continúa abierta.
Javier Milei apuntó contra Facundo Moyano por el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano. El presidente publicó en Instagram un meme con una referencia a la actividad sindical de Hugo Moyano y a la versión que dio el exdiputado sobre lo ocurrido. “Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre. Coherencia, por favor”, escribió Milei al compartir la imagen.
La frase del mandatario alude a los dichos de Moyano sobre la noche del 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio y corrió semidesnuda por la avenida del Libertador. El exlegislador sostuvo que su pareja había consumido drogas y sufrido “un brote psicótico fuertísimo” que derivó en un paro cardíaco. Según su relato, intentó reanimarla y pidió que llamaran al 911, antes de que la joven abandonara el lugar y fuera asistida por efectivos policiales.
El episodio derivó en una causa penal por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, que está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez. Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente muestran a Arizaga recorriendo distintas calles de Barrancas de Belgrano, mientras Moyano y otra persona vinculada al edificio la seguían a distancia. También declararon policías, médicos, empleados del inmueble y otras personas relacionadas con el caso.
Arizaga declaró posteriormente ante la Justicia y aseguró que no recordaba buena parte de lo sucedido, además de negar haber sufrido una agresión por parte de Moyano. “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle… sentía que me perseguía y no sabía ni quién era”, manifestó. En una ampliación, reconoció haber consumido cocaína y vinculó el episodio con un brote, mientras que la defensa de Moyano utilizó ese testimonio para pedir el levantamiento de las restricciones de contacto entre ambos.
Sin embargo, la investigación judicial continúa y la Justicia mantuvo las medidas cautelares contra Moyano. Una evaluación oficial señaló factores de vulnerabilidad en Arizaga y advirtió que su relato podía estar condicionado por su estado físico, mental y emocional, además de la exposición pública del caso y la asimetría de poder entre las partes. Por ahora, el exdiputado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener contacto con ella mientras avanza el expediente.
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