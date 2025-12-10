Política |

Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz a Oslo

La dirigente opositora venezolana dio de baja su presentación en la ceremonia en la capital noruega a último momento.

Corina Machado, la dirigente opositora venezolana, no irá a a recibir el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia que se llevará a cabo en la ciudad de Oslo.

María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, habló sobre un posible éxodo masivo de sus compatriotas.

Javier Milei había viajado a Noruega para estar presente en la entrega del premio, y acompañar a Machado, pero finalmente la venezolana no asistirá. La última vez que la dirigente se presentó en público fue hace once meses cuando encabezó una protesta en Caracas contra Nicolás Maduro.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: "Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre y leerá el discurso que María Corina misma ha escrito", y agregó: "Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”.

