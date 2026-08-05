Cristian Girard contra la baja de salarios y el endeudamiento de las familias

El titular de ARBA señaló además que la caída de los salarios obliga a millones de familias a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos para afrontar gastos cotidianos. Según explicó, la posterior suba de las tasas de interés y la flexibilización de las regulaciones financieras agravan esa situación, impulsando una morosidad récord que ya afecta a más de seis millones de personas.