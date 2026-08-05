Política |

Cristian Girard contra la baja de salarios y el endeudamiento de las familias

“La motosierra terminó siendo un plan para bajar salarios y endeudar a las familias”, dijo el director de ARBA

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó este miércoles las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien reivindicó la reducción de los salarios del sector público como uno de los objetivos de su programa económico.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Girard sostuvo que esa política también alcanza a las y los trabajadores del sector privado mediante el freno a las paritarias y la utilización del salario como ancla para contener la inflación.

Contra la "motosierra"

“Esto era la motosierra”, afirmó Girard al citar al Presidente, y advirtió que sus consecuencias se reflejan en la destrucción del empleo formal, el crecimiento del trabajo precario y la pérdida del poder adquisitivo. “Menos derechos, menos ingresos: más motosierra”, resumió.

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El titular de ARBA señaló además que la caída de los salarios obliga a millones de familias a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos para afrontar gastos cotidianos. Según explicó, la posterior suba de las tasas de interés y la flexibilización de las regulaciones financieras agravan esa situación, impulsando una morosidad récord que ya afecta a más de seis millones de personas.

“Motosierra para quienes trabajan, beneficios para quienes hacen negocios con la necesidad de la gente”, concluyó Girard, y recordó la respuesta del gobernador Axel Kicillof al Presidente: “Si millones de argentinos tienen ese problema, no es un problema microeconómico. Es un problema de tu Gobierno”.

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