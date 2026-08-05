Financiamiento Universitario: el Gobierno debe aplicar la ley tras un último fallo

El expediente fue remitido al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick para que continúe la ejecución de la cautelar.

Durante la feria judicial, se había intentado que el juez también se expresara sobre el fondo de la cuestión, pero ello fue rechazado.

El pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales e instituciones dependientes.