Cruce entre la OMS y el Gobierno: aseguran que la desvinculación no es oficial todavía

Pese al anuncio del canciller Pablo Quirno, la agencia de la ONU aclaró que el retiro no es automático y que se evaluará el impacto de la pérdida de la membresía.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el retiro de Argentina de la entidad sanitaria ocasionará que el país “sea menos segura” y que, si el Estado “tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)". Según señaló en una conferencia de prensa, la retirada es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo: "La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", expresó el funcionario.