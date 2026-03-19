Cruce entre la OMS y el Gobierno: aseguran que la desvinculación no es oficial todavía

Pese al anuncio del canciller Pablo Quirno, la agencia de la ONU aclaró que el retiro no es automático y que se evaluará el impacto de la pérdida de la membresía.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el retiro de Argentina de la entidad sanitaria ocasionará que el país “sea menos segura” y que, si el Estado “tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)". Según señaló en una conferencia de prensa, la retirada es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo: "La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", expresó el funcionario.
Además, el titular del organismo manifestó: “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS. Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas". Con estas declaraciones, Tedros puso el foco en la estrecha relación operativa que existe entre ambas instituciones regionales y globales, sugiriendo que la salida de una afecta inevitablemente el vínculo con la otra.
Por otro lado, el director general de la OMS señaló que se está analizando la membresía de Argentina en las dos organizaciones. En este contexto, se supo que, si bien el Gobierno de Javier Milei confirmó el retiro desde el pasado 17 de marzo, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que la desvinculación no será oficial hasta que sea debatida. De hecho, mencionaron que la medida posiblemente sea votada en la Asamblea General de miembros que se va a realizar el próximo mes de mayo.
Hasta que llegue esa instancia, la situación de Argentina dentro del esquema sanitario internacional queda en una etapa de revisión técnica y política. Según explicaron desde la organización, el proceso formal de salida requiere cumplir con ciertos pasos administrativos antes de que el país deje de figurar como estado miembro con plenos derechos y obligaciones.
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