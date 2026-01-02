Daniel Scioli comenzó el 2026 en la playa Bristol de Mar del Plata

El secretario de Turismo de la Nación eligió la ciudad para recibir el Año Nuevo, celebró en el Hermitage Hotel y este jueves por la mañana disfrutó de la playa y repartió su yerba “Pichichi”.
El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, comenzó el 2026 en Mar del Plata: recibió Año Nuevo en un hotel tradicional de esa ciudad y el jueves 1° de enero por la mañana se acercó a la costa para conversar con turistas y vecinos.
Durante su recorrida por la Playa Bristol, Scioli saludó a marplatenses y turistas de distintos puntos del país, posó para fotos con varias familias y compartió unos mates frente al mar. según informó el diario La Capital.
En ese marco, también repartió paquetes de la yerba que lanzó XXX y que lleva como marca su apodo: “Pichichi”, que tiene un paquete naranja, en referencia al color de la camiseta del club de fútbol “La Ñata”, donde Scioli jugó durante varios años.
La gente le pidió fotos y Scioli se detuvo a saludar y dialogar. Entre los turistas, hubo una familia de Catamarca con quien posó luego de meterse al mar, a quienes les deseó un buen descanso en Mar del Plata.
Además de su recorrida por la playa, Scioli también se embarcó en una lancha de pesca y contó la experiencia en su cuenta de X: "Como en la pesca, los resultados llegan con paciencia y perseverancia. Sigamos reconstruyendo la Argentina, bajo el liderazgo firme del Presidente @JMilei."
comentar