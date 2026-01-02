Daniel Scioli comenzó el 2026 en la playa Bristol de Mar del Plata

Durante su recorrida por la Playa Bristol, Scioli saludó a marplatenses y turistas de distintos puntos del país, posó para fotos con varias familias y compartió unos mates frente al mar. según informó el diario La Capital.

Embed Desde el Bristol Test, Feliz 2026 para todas las familias del país y para las que están disfrutando de este hermoso día en Mar del Plata.https://t.co/AiN8D9OIkY — Daniel Scioli (@danielscioli) January 1, 2026

En ese marco, también repartió paquetes de la yerba que lanzó XXX y que lleva como marca su apodo: “Pichichi”, que tiene un paquete naranja, en referencia al color de la camiseta del club de fútbol “La Ñata”, donde Scioli jugó durante varios años.

La gente le pidió fotos y Scioli se detuvo a saludar y dialogar. Entre los turistas, hubo una familia de Catamarca con quien posó luego de meterse al mar, a quienes les deseó un buen descanso en Mar del Plata.

Además de su recorrida por la playa, Scioli también se embarcó en una lancha de pesca y contó la experiencia en su cuenta de X: "Como en la pesca, los resultados llegan con paciencia y perseverancia. Sigamos reconstruyendo la Argentina, bajo el liderazgo firme del Presidente @JMilei."