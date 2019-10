Debate presidencial: los seis candidatos vuelven a verse las caras

La cita será a las 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): Macri se ubicará a la izquierda y a su izquierda tendrá Fernández, seguido por Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Unite).

Nuevamente el duelo entre el Presidente, que busca un segundo mandato, y el opositor que ganó con comodidad las elecciones primarias de agosto será el principal atractivo del encuentro que, pese al formato rígido que acordaron los equipos de campaña de los seis candidatos, en su edición anterior en la provincia de Santa Fe dejó margen para que ambos cruzaran críticas en varios temas, principalmente en economía y relaciones internacionales.

Bloques temáticos

En esta oportunidad, los cuatro bloques temáticos que abordarán los candidatos serán seguridad; empleo, producción e infraestructura; federalismo, calidad institucional y rol del Estado; y por último desarrollo social, ambiente y vivienda, en ese orden.

Macri será el primero en tomar la palabra en el primer tema, seguido por Del Caño, Lavagna, Espert, Fernández y Gómez Centurión. Este orden fue sorteado, junto con el correspondiente al primer encuentro, con la presencia de representantes de todos los partidos políticos participantes.

Cada candidato tendrá 45 segundos de introducción y en cada tema podrán exponer durante dos minutos, con dos rondas de 30 segundos, para que puedan ampliar, preguntar o interpelar por lo que hayan dicho a los otros candidatos, mientras que cada uno tendrá en el final un minuto para cerrar.

Los moderadores y conductores de la transmisión serán los periodistas María OºDonnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli.

Tras el primer debate realizado el 13 de octubre de la Universidad del Litoral, el formato elegido por los candidatos recibió varias críticas por el poco margen que se le dio a la posibilidad de intercambios directos entre los contendientes y la negativa a una "pantalla partida" que permitiera observar a los competidores mientras uno de ellos habla.

El estilo conservador que prefirieron los seis equipos de campaña hizo que la exposición de cada candidato fuera más similar a un spot de campaña audiovisual que a una controversia entre quienes se disputan la Presidencia de la Nación.

No obstante, esto no cambiará en el debate que se realizará en la UBA debido a que se trata del reglamento que se acordó para los dos encuentros y no hubo ninguna propuesta de los equipos de campaña de modificar las reglas, según indicaron en la Cámara Electoral.

De todos modos, en el debate anterior no faltó oportunidad para los cruces, especialmente entre los candidatos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Fernández exhibió los peores números de la economía y afirmó que la detrás de la fuga de capitales hay "amigos" de Macri, a quien tildó varias veces de "mentiroso".

Por su parte, el mandatario recordó la relación del gobierno de Cristina Kirchner (compañera de fórmula de Fernández) con la Venezuela de Nicolás Maduro y usó las gesticulaciones de su rival para decir que "volvió el dedito acusador", en una alusión a la ex mandataria.

ADEMÁS:

La Marcha del Millón en distintas ciudades del mundo para apoyar a Macri

Para Axel Kicillof, el gobierno atacó a las universidades públicas