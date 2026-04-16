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Denuncian red de lavado de activos y coimas en fotomultas y apuntan a Marinucci y al empresario Camani

El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una causa por presuntas irregularidades en el sistema de multas, con convenios que habrían evitado licitaciones y desviado fondos millonarios.

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia penal por una presunta estructura de corrupción, lavado de dinero y pago de coimas en el sistema de fotomultas, con foco en el empresario Leandro Camani y el ministrode transporte bonaerense Martín Marinucci.

La presentación judicial describe un entramado que habría operado a través de convenios con universidades públicas para evitar procesos de licitación y concentrar la recaudación de multas en distintas jurisdicciones, con un esquema que, según el fiscal, permitió desviar millones de pesos.

La causa se originó en la Investigación Preliminar N° 141 iniciada en enero y apunta a Camani como presunto organizador de la maniobra mediante las firmas "Secutrans S.A." y "Tránsito Seguro S.A.", que suscribían acuerdos con instituciones académicas.

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Guillermo Marijuán, fiscal federal

Guillermo Marijuán, fiscal federal

De acuerdo al dictamen, el objetivo del esquema sería “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos” a cambio del control del sistema de fotomultas, según consta en el escrito presentado ante la Justicia.

En ese circuito, la Universidad Nacional de San Martín y su fundación FUNINTEC aparecen como intermediarias, a través de convenios de asistencia técnica con municipios bonaerenses que luego delegaban la operatoria en la fundación, la cual subcontrataba a las empresas vinculadas a Camani.

El esquema contemplaba una distribución del 70% de lo recaudado para la estructura universidad-empresa y un 30% para los municipios, lo que, según la acusación, facilitaba el desvío de fondos. Como ejemplo, se menciona que La Matanza transfirió más de 3.758 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024.

Leandro Camani
El otro gran apuntado es el empresario Leandro Camani.

El otro gran apuntado es el empresario Leandro Camani.

La denuncia que pone en foco a Leandro Camani y a Martín Marinucci, entre otros.

La denuncia también sostiene que parte de esos recursos se canalizaba mediante facturación apócrifa a través de empresas fantasma o monotributistas, con el objetivo de concretar pagos ilegales a funcionarios involucrados en el circuito.

El escrito señala además una presunta connivencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte de la Nación y áreas del gobierno bonaerense, e incluye a Marinucci en una posible asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera.

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En la causa también aparece mencionado Diego Kampel, secretario de Extensión de la UNSAM, señalado como un nexo clave para facilitar los contratos dentro de la universidad y articular los convenios con los municipios.

Finalmente, Marijuan solicitó medidas de prueba al juez federal, entre ellas informes patrimoniales a la ARCA, reportes a la UIF y posibles allanamientos en la UNSAM y FUNINTEC para secuestrar documentación. La causa podría unificarse con otros expedientes en la justicia federal de Tres de Febrero que investigan irregularidades en al menos once municipios bonaerenses.

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