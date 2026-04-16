Denuncian red de lavado de activos y coimas en fotomultas y apuntan a Marinucci y al empresario Camani

En ese circuito, la Universidad Nacional de San Martín y su fundación FUNINTEC aparecen como intermediarias, a través de convenios de asistencia técnica con municipios bonaerenses que luego delegaban la operatoria en la fundación, la cual subcontrataba a las empresas vinculadas a Camani.

El esquema contemplaba una distribución del 70% de lo recaudado para la estructura universidad-empresa y un 30% para los municipios, lo que, según la acusación, facilitaba el desvío de fondos. Como ejemplo, se menciona que La Matanza transfirió más de 3.758 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024.

Leandro Camani El otro gran apuntado es el empresario Leandro Camani.

La denuncia que pone en foco a Leandro Camani y a Martín Marinucci, entre otros.

La denuncia también sostiene que parte de esos recursos se canalizaba mediante facturación apócrifa a través de empresas fantasma o monotributistas, con el objetivo de concretar pagos ilegales a funcionarios involucrados en el circuito.

El escrito señala además una presunta connivencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte de la Nación y áreas del gobierno bonaerense, e incluye a Marinucci en una posible asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera.

En la causa también aparece mencionado Diego Kampel, secretario de Extensión de la UNSAM, señalado como un nexo clave para facilitar los contratos dentro de la universidad y articular los convenios con los municipios.

Finalmente, Marijuan solicitó medidas de prueba al juez federal, entre ellas informes patrimoniales a la ARCA, reportes a la UIF y posibles allanamientos en la UNSAM y FUNINTEC para secuestrar documentación. La causa podría unificarse con otros expedientes en la justicia federal de Tres de Febrero que investigan irregularidades en al menos once municipios bonaerenses.