Desestiman un habeas corpus para suspender el DNU de reforma de la SIDE

El planteo rechazo había sido presentado por Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Artur Kisser y Armando Rafael Aquino Britos. Los dos primeros pertenecen al radicalismo.

El DNU de la SIDE, que se presentó este año, fue cuestionado por varios espacios políticos porque le concede más competencias al ente de inteligencia.

image

El polémico DNU

El decreto del Ejecutivo habilita que personal del organismo pueda “aprehender” personas si son encontradas en un hecho de flagrancia.

Este artículo del DNU fue objeto de amparos en contra, pero el único recurso que se trató durante la feria judicial fue el que se presentó en el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Alonso.

La resolución judicial

Luego de habilitar la feria para tratar el habeas corpus, Alonso estudió el pedido del recurso que pedía la inconstitucionalidad del DNU porque “amenazaría y restringiría la libertad ambulatoria de los presentes y de los ciudadanos”.

Aseguró que el DNU “no infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad de decidido, ni vulneración de garantía constitucional alguna”.

La desestimación también indicó que tampoco se acredita la existencia de una “cierta, concreta o inminente amenaza a la libertad” y que tampoco se demuestra “la existencia de dicha amenaza como exige la Corte Suprema en la causa Codovilla Victorio”.