Día Internacional de la Democracia: por qué se celebra cada 15 de septiembre

La fecha busca promover los valores democráticos, la libertad y los Derechos Humanos. Argentina conmemora 43 años ininterrumpidos de democracia desde el regreso de las instituciones en 1983.
La democracia es una forma de organización política y estatal en la que la soberanía pertenece al pueblo, que puede ejercerla de manera directa o a través de representantes elegidos mediante mecanismos de participación. El término tiene su origen en las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que hace referencia al poder o la autoridad. Por eso, su sentido literal puede interpretarse como “poder del pueblo” o “gobierno de los ciudadanos”.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que cada 15 de septiembre se conmemore el Día Internacional de la Democracia. La celebración comenzó al año siguiente.
La jornada tiene como objetivo recordar que la democracia debe tener a las personas como eje central. Además, representa una oportunidad para analizar la situación de los sistemas democráticos a nivel global, fortalecer las iniciativas vinculadas con la democracia y promover valores como la libertad, la paz y el respeto por los Derechos Humanos.
La elección de la fecha está vinculada con el 15 de septiembre de 1997, día en que la Unión Interparlamentaria aprobó la Declaración Universal de Democracia. El documento surgió luego de una serie de Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas, encuentros que habían comenzado en 1988 por iniciativa de la entonces presidenta de Filipinas, Corazón Aquino.
Aquino llegó al poder luego de ser elegida por los ciudadanos filipinos tras la Revolución Pacífica del Poder del Pueblo de 1986, que puso fin a más de dos décadas de dictadura encabezada por Ferdinand Marcos.
Posteriormente, al concluir la sexta conferencia realizada en Qatar, el consejo asesor del país anfitrión impulsó la creación de una jornada internacional dedicada a la democracia. Como parte de esa iniciativa, se elaboró incluso un proyecto de resolución que posteriormente sería presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El borrador fue puesto a consideración de distintos países miembros de la ONU y se mantuvo la recomendación realizada por la Unión Interparlamentaria de establecer el 15 de septiembre como fecha de conmemoración.
Aunque la democracia es considerada un valor universal, no existe una única manera de entenderla o aplicarla. Existen distintas concepciones que, pese a sus diferencias, coinciden en una serie de principios y valores fundamentales.
Precisamente por esa diversidad resulta necesario impulsar acciones que fortalezcan la cultura democrática y permitan que los ciudadanos conozcan y ejerzan tanto sus derechos como sus responsabilidades.
Para las Naciones Unidas, la democracia constituye uno de sus valores y principios fundamentales y representa una herramienta esencial para que los Estados y gobiernos puedan garantizar derechos, deberes y obligaciones a todas las personas.
En el caso de Argentina, el país atraviesa 43 años consecutivos de democracia. El proceso se inició el 10 de diciembre de 1983, luego de más de siete años de dictadura cívico-militar, cuando se recuperaron las instituciones y se retomó un sistema político sustentado en los principios establecidos por la Constitución.
El regreso de la democracia significó para la sociedad argentina la recuperación de derechos sociales y políticos, así como de la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión y de participación, además de la eliminación de la censura.
Desde entonces, el sistema democrático quedó consolidado como el marco institucional fundamental para garantizar y ampliar derechos en el país.
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