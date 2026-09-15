Día Internacional de la Democracia: por qué se celebra cada 15 de septiembre

Aquino llegó al poder luego de ser elegida por los ciudadanos filipinos tras la Revolución Pacífica del Poder del Pueblo de 1986, que puso fin a más de dos décadas de dictadura encabezada por Ferdinand Marcos.

Posteriormente, al concluir la sexta conferencia realizada en Qatar, el consejo asesor del país anfitrión impulsó la creación de una jornada internacional dedicada a la democracia. Como parte de esa iniciativa, se elaboró incluso un proyecto de resolución que posteriormente sería presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El borrador fue puesto a consideración de distintos países miembros de la ONU y se mantuvo la recomendación realizada por la Unión Interparlamentaria de establecer el 15 de septiembre como fecha de conmemoración.

¿Cuál es el objetivo de celebrar un Día Internacional de la Democracia?

Aunque la democracia es considerada un valor universal, no existe una única manera de entenderla o aplicarla. Existen distintas concepciones que, pese a sus diferencias, coinciden en una serie de principios y valores fundamentales.

Precisamente por esa diversidad resulta necesario impulsar acciones que fortalezcan la cultura democrática y permitan que los ciudadanos conozcan y ejerzan tanto sus derechos como sus responsabilidades.

Para las Naciones Unidas, la democracia constituye uno de sus valores y principios fundamentales y representa una herramienta esencial para que los Estados y gobiernos puedan garantizar derechos, deberes y obligaciones a todas las personas.

En el caso de Argentina, el país atraviesa 43 años consecutivos de democracia. El proceso se inició el 10 de diciembre de 1983, luego de más de siete años de dictadura cívico-militar, cuando se recuperaron las instituciones y se retomó un sistema político sustentado en los principios establecidos por la Constitución.

El regreso de la democracia significó para la sociedad argentina la recuperación de derechos sociales y políticos, así como de la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión y de participación, además de la eliminación de la censura.

Desde entonces, el sistema democrático quedó consolidado como el marco institucional fundamental para garantizar y ampliar derechos en el país.