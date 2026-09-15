Una encuesta revela que la gente sí quiere un país industrial, a contramano de Milei

El informe destacó que la mayoría de las personas están a favor de una industria amplia y de que el Estado se ocupe de todos los sectores, no sólo de los competitivos, y hasta casi 10 de 10 votantes de La Libertad Avanza creen que el futuro es “con industria”.
En medio de la grave crisis que afecta a la industria, la Unión Industrial Argentina (UIA) encargó a una consultora un trabajo para ver cómo la sociedad percibe a los empresarios de la producción y si evalúa o no que las fábricas son importantes en la matriz nacional.
El informe, titulado “Diagnóstico estratégico. Identidad e Industria Argentina en el nuevo contexto socioeconómico”, fue elaborado por la consultora W. Allí se destacó que la mayoría de las personas están a favor de una industria amplia y de que el Estado se ocupe de todos los sectores, no sólo de los competitivos, y hasta casi 10 de 10 votantes de La Libertad Avanza creen que el futuro es “con industria”.
El sondeo de Opinión Pública contrapone el intento oficial de considerar a la producción nacional como prebendaria y poco competitiva.
En el documento, que se basa en focus groups por clase social y edades, casi el 60 por ciento de los consultados dice que a la industria le está yendo, con Milei, “peor o mucho peor” que antes.
Además, en una parte se consulta si, “en general,¿cuánto influye para usted el modelo de un Gobierno con respecto a cómo le va a la industria?“, el 41,8 por ciento consideró que lo que haga el Estado afecta ”mucho", “Bastante” fue elegido por el 34,2 por ciento. Mientras que el dato más saliente es que el 74,2 de los votantes de Milei dicen “mucho o bastante”. Es decir, los votantes de LLA quieren que el gobierno que votaron se ocupe de la industria. En el conjunto, ante la pregunta de si “Usted ¿Cree que El Estado argentino tiene que Impulsar la Industria Argentina? 90,7 por ciento dice que sí.
Asimismo, cuando se consulta “En pocas palabras ¿Qué piensa cuando escucha la palabra Industria?. La mayoría asegura que lo relaciona con “trabajo y empleo”, en segundo lugar aparece “desarrollo”. Muy lejos, atrás, sólo un 2,8 por ciento menciona que los empresarios fabriles son “prebendarios, corruptos y atrasados”, cómo afirma Milei.
A la vez, W consultó si “Usted cree que Argentina es un país con industria importante: el 77,8 por ciento dice que sí. El asunto allí es que entre los votantes de Milei el 74 lo aseguran por la positiva, y entre los de Massa el 83 por ciento. Esto da la idea de un consenso general alto sobre la necesidad de tener industria.
Por último, en relación al futuro, se les consultó a los encuestados si le parece que este “¿debe ser un país con industria?“. El 95 por ciento de los consultados dijo que ”sí“. Y aquí la cifra que rompe toda la teoría oficial: entre los votantes de Milei, el 96,4 por ciento dice que sí, es decir, un país con industria es percibido por los libertarios con mayor positividad que la media. En el caso de los votantes de Sergio Massa, un 98,2 por ciento considera que es positivo.
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