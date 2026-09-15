Una encuesta revela que la gente sí quiere un país industrial, a contramano de Milei

Además, en una parte se consulta si, “en general,¿cuánto influye para usted el modelo de un Gobierno con respecto a cómo le va a la industria?“, el 41,8 por ciento consideró que lo que haga el Estado afecta ”mucho", “Bastante” fue elegido por el 34,2 por ciento. Mientras que el dato más saliente es que el 74,2 de los votantes de Milei dicen “mucho o bastante”. Es decir, los votantes de LLA quieren que el gobierno que votaron se ocupe de la industria. En el conjunto, ante la pregunta de si “Usted ¿Cree que El Estado argentino tiene que Impulsar la Industria Argentina? 90,7 por ciento dice que sí.

Asimismo, cuando se consulta “En pocas palabras ¿Qué piensa cuando escucha la palabra Industria?. La mayoría asegura que lo relaciona con “trabajo y empleo”, en segundo lugar aparece “desarrollo”. Muy lejos, atrás, sólo un 2,8 por ciento menciona que los empresarios fabriles son “prebendarios, corruptos y atrasados”, cómo afirma Milei.

A la vez, W consultó si “Usted cree que Argentina es un país con industria importante: el 77,8 por ciento dice que sí. El asunto allí es que entre los votantes de Milei el 74 lo aseguran por la positiva, y entre los de Massa el 83 por ciento. Esto da la idea de un consenso general alto sobre la necesidad de tener industria.

Por último, en relación al futuro, se les consultó a los encuestados si le parece que este “¿debe ser un país con industria?“. El 95 por ciento de los consultados dijo que ”sí“. Y aquí la cifra que rompe toda la teoría oficial: entre los votantes de Milei, el 96,4 por ciento dice que sí, es decir, un país con industria es percibido por los libertarios con mayor positividad que la media. En el caso de los votantes de Sergio Massa, un 98,2 por ciento considera que es positivo.