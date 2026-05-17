Galán y Chingotto se consagraron en un Premier Pádel histórico en la Ciudad

El torneo contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien participó de la premiación y destacó la importancia estratégica de atraer eventos deportivos internacionales a la Ciudad.

WhatsApp Image 2026-05-17 at 19.42.55 (1)

“Uno de nuestros grandes desafíos es poner a Buenos Aires en el calendario deportivo de grandes eventos mundiales. Este torneo fue una fiesta y nos sigue posicionando como Capital Mundial del Deporte”, sostuvo el mandatario porteño.

Cómo fue el torneo

El Premier Pádel P1 formó parte de una agenda deportiva que el Gobierno porteño impulsa de cara a 2027, año en el que Buenos Aires será reconocida como Capital Mundial del Deporte. En ese marco, la Ciudad busca consolidarse como sede habitual de competencias internacionales de alto impacto.

La competencia reunió a 89 parejas, récord absoluto para el circuito, y se desarrolló sobre una infraestructura distribuida en ocho canchas montadas en el sur porteño, con epicentro en el estadio Mary Terán de Weiss, ubicado en Villa Soldati.

Además de los partidos oficiales, el torneo incluyó actividades abiertas al público. La etapa clasificatoria, conocida como Qualy, tuvo entrada gratuita durante el domingo y el lunes de la semana pasada, mientras que una cancha profesional instalada en el Obelisco permitió exhibiciones y entrenamientos de las principales figuras del circuito frente a turistas y vecinos.

WhatsApp Image 2026-05-17 at 19.42.55

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, destacó el crecimiento del evento y remarcó que la edición 2026 superó todos los registros anteriores.

“Es un orgullo haber recibido un evento que no para de crecer. El año pasado tuvimos récord de público y en esta edición lo superamos. También tuvimos récord de parejas anotadas”, señaló.

WhatsApp Image 2026-05-17 at 19.42.54 (1)

El Buenos Aires Premier Pádel P1 es organizado por la Federación Internacional de Pádel y forma parte del circuito profesional líder del deporte a nivel global. La temporada 2026 incluye 25 torneos distribuidos en 17 países y continúa expandiendo el alcance internacional de una disciplina que vive un crecimiento sostenido en audiencia, participación y presencia comercial.

Con tribunas colmadas, figuras internacionales y una fuerte apuesta organizativa, Buenos Aires cerró una nueva edición del Premier Pádel reafirmando su intención de consolidarse como una de las grandes plazas deportivas del mundo.