Galán y Chingotto se consagraron en un Premier Pádel histórico en la Ciudad

El Buenos Aires Premier Pádel P1 terminó este domingo en el estadio Mary Terán de Weiss con una jornada a estadio lleno y un récord mundial de casi 17 mil espectadores durante las semifinales.
La Ciudad de Buenos Aires volvió a colocarse en el centro del mapa deportivo internacional con el cierre del Buenos Aires Premier Pádel P1, el torneo más prestigioso del circuito mundial de pádel, que finalizó este domingo en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, con una verdadera fiesta deportiva y un récord histórico de público.
El certamen dejó una marca inédita para la disciplina: casi 17.000 personas asistieron a las semifinales disputadas el sábado, una cifra que se convirtió en récord mundial de espectadores para un evento de pádel profesional.
Las finales coronaron en la rama masculina a Alejandro Galán y Federico Chingotto, quienes derrotaron con contundencia por 6-2 y 6-1 a la dupla integrada por Agustín Tapia y Arturo Coello.
En el cuadro femenino, el título quedó en manos de Bea González y Paula Josemaría, que vencieron por 6-3 y 7-5 a Gemma Triay y Delfina Brea.
El torneo contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien participó de la premiación y destacó la importancia estratégica de atraer eventos deportivos internacionales a la Ciudad.
“Uno de nuestros grandes desafíos es poner a Buenos Aires en el calendario deportivo de grandes eventos mundiales. Este torneo fue una fiesta y nos sigue posicionando como Capital Mundial del Deporte”, sostuvo el mandatario porteño.
El Premier Pádel P1 formó parte de una agenda deportiva que el Gobierno porteño impulsa de cara a 2027, año en el que Buenos Aires será reconocida como Capital Mundial del Deporte. En ese marco, la Ciudad busca consolidarse como sede habitual de competencias internacionales de alto impacto.
La competencia reunió a 89 parejas, récord absoluto para el circuito, y se desarrolló sobre una infraestructura distribuida en ocho canchas montadas en el sur porteño, con epicentro en el estadio Mary Terán de Weiss, ubicado en Villa Soldati.
Además de los partidos oficiales, el torneo incluyó actividades abiertas al público. La etapa clasificatoria, conocida como Qualy, tuvo entrada gratuita durante el domingo y el lunes de la semana pasada, mientras que una cancha profesional instalada en el Obelisco permitió exhibiciones y entrenamientos de las principales figuras del circuito frente a turistas y vecinos.
El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, destacó el crecimiento del evento y remarcó que la edición 2026 superó todos los registros anteriores.
“Es un orgullo haber recibido un evento que no para de crecer. El año pasado tuvimos récord de público y en esta edición lo superamos. También tuvimos récord de parejas anotadas”, señaló.
El Buenos Aires Premier Pádel P1 es organizado por la Federación Internacional de Pádel y forma parte del circuito profesional líder del deporte a nivel global. La temporada 2026 incluye 25 torneos distribuidos en 17 países y continúa expandiendo el alcance internacional de una disciplina que vive un crecimiento sostenido en audiencia, participación y presencia comercial.
Con tribunas colmadas, figuras internacionales y una fuerte apuesta organizativa, Buenos Aires cerró una nueva edición del Premier Pádel reafirmando su intención de consolidarse como una de las grandes plazas deportivas del mundo.
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