“A nueve meses del cierre de listas, no se puede cambiar el sistema electoral. Me parece que esto sucede porque el gobierno quiere hacer trampa y busca cambiar las reglas de juego. Por eso, no vamos a acompañar la eliminación de las PASO”, afirmó sin vueltas el "Colo" Santilli.

En ese sentido, el legislador nacional manifestó: “Me preocupo por la alteración de las normas a menos de un año de la elección. Me parece que es otra trampita, otra vez buscar sacar una ventaja. Ese tipo de cosas no van”.

Por otro lado, el exvicejefe de Gobierno porteño expresó: “Están tapando la crisis económica en la agenda pública; en lugar de enfrentar la agenda real de los argentinos, que tenemos 100% de inflación, falta trabajo, 50% de informalidad y la inseguridad se expande en el conurbano y en los grandes centros urbanos del interior de la Provincia”.

Santilli se refirió también a la crisis en la industria de neumáticos: “El Gobierno ninguneó y agarró tarde este problema, como hace con todos los otros problemas que tiene el país. Nos pasó con el campo hace seis meses, cuando les dijeron a los productores: ‘No va a haber gasoil para trabajar’. Lo mismo sucede con las trabas y los cepos en los neumáticos, que el 45% de la producción es argentina y le da trabajo a tres plantas en la Provincia donde laburan 5 mil personas. Pero hay 200 tipos que no los dejan trabajar”.

“Esta gente está parando la industria automotriz, que el 60% de su producción viene de la provincia de Buenos Aires. ¿Viste alguna vez que Toyota pueda sacar un utilitario sin gomas? ¿Qué más falta? Se ponen en juego miles de puestos de trabajo directos e indirectos. El sindicalismo tiene que alentar la creación de laburo, no pieden ser ser parte del problema”, concluyó.