Mauricio Macri reclamó más infraestructura porque el país se "descapitaliza"

“Tenemos que dejar de estar cerrados al mundo. Nosotros usamos otra estrategia. Una alianza comercial con los Estados Unidos siempre ha funcionado porque ellos nos compran alimentos y energías, y en ese escenario nos ayudamos mutuamente”, definió Macri.

En ese contexto, recordó que en su presidencia, tuvo seis reuniones bilaterales con el mandatario chino “y le acepté que podríamos comprarles sus mercaderías, pero ellos tienen que compáranos la las nuestras, porque necesitamos desarrollo”.

Luego el dirigente del PRO planteo que también “es importante” proyectarse a Europa. “Nosotros lo hicimos y hubo un gran progreso, luego se cortó y ahora pareciera que se vuelve a reactivar, son mercados muy importantes para el crecimiento de la Argentina”, dijo el ex mandatario.

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Otro punto que destacó como vital es la necesidad de que exista una “justicia independiente” paa dar seguridad jurídica alo inversores, que hoy siguen sin ver que esto se manifieste y los ahce repansar en venir al país.

“Necesitamos desarrollo e inversiones a largo plazo, pero aún no se ve que las políticas se sostengan a largo plazo. Esto debe cambiar”, se quejó en declaraciones a los medios.

“Tenemos que ser serios y previsibles”, acentuó Macri, quien luego también reclamó que “no podemos tener aún el cepo a las empresas, municipios que inventan impuestos solo para recaudar y que las retenciones, algo que solo pasa en este país, siga vigente”.

A la hora de analizar por qué cuesta tanto integrarse regionalmente y buscar estrategias en conjunto para conseguir ventajas comunes a nivel comercial.

“Es una deuda pendiente que no logramos desarrollar, solo hay que sentarse y dialogar y buscar las conveniencias comunes, pero si nos seguimos cerrando, nos quedamos solos. En la última década muchos países han crecido a partir de las alianzas regionales. Allí no estamos nosotros” definió.