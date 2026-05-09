Máximo Kirchner recibió el alta y volvió a su casa tras ser sometido a una operación programada

El diputado Máximo Kirchner. El diputado Máximo Kirchner.

Desde un primer momento, Kirchner aclaró que se trataba de una cirugía programada y sin carácter de urgencia. La información fue comunicada previamente a través de sus redes sociales para desactivar versiones sobre una eventual complicación clínica.

Tras la operación, el diputado publicó un mensaje desde el hospital en el que relató detalles de la recuperación y comentó con humor que uno de los cirujanos era hincha de Estudiantes de La Plata. “Me dijo que iba a poder ver el partido del domingo desde mi casa”, escribió en referencia al partido entre Racing y el Pincha por los octavos del torneo local.

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En el mismo mensaje, Kirchner explicó por qué su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no estuvo presente durante la intervención. Según sostuvo, él mismo le pidió que no asistiera para evitar que tuviera que solicitar autorizaciones judiciales debido a la prisión domiciliaria que cumple actualmente.

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, expresó el diputado en su publicación. También cuestionó el trato judicial hacia la exmandataria y lo comparó con el régimen aplicado a otros condenados.

Con el alta médica confirmada, Kirchner continuará ahora con controles y seguimiento ambulatorio a cargo del equipo quirúrgico del Hospital Italiano de La Plata, mientras retoma gradualmente sus actividades habituales.