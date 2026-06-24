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Diputados: hay quórum para debatir el Súper RIGI

El oficialismo logró los votos con 129 legisladores sentados en sus bancas.

La Cámara de Diputados dio este miercoles inicio a la sesión especial en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

A las 12:26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quórum, y habilitó la sesión, que comenzará con el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.

El Súper RIGI busca captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

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