El canciller de Brasil le pidió a Javier Milei "parar las agresiones"

Los ataques de Milei a Lula derivaron en un conflicto diplomático (Imagen generada con IA).

Cómo empezó el conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil

La relación bilateral comenzó a deteriorarse luego de que Milei asistiera a un acto de campaña del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro y, sin nombrarlo, tildara a Lula de "ladrón" y "presidiario". Además, llamó "basura calva" al juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, que le negó la posibilidad de visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro.

Milei advirtió sobre "el riesgo Lula" y llamó al pueblo a salir del "sometimiento al zurdo". Incluso, días después fue más allá en sus ataques: “¿Así que el señor Lula se siente muy tocado si le digo que es un chorro? Si es ladrón, si fue presidiario…”.

En medio de la tensión diplomática, el gobierno de Brasil resolvió días atrás que Julio Bittelli, su representante en la Argentina, no regrese a la embajada en Buenos Aires. Así, la gestión de Lula mantendrá la representación diplomática en el nivel de “encargado de negocios”, una decisión que implica una fuerte rebaja en la relación bilateral y que refleja el deterioro del vínculo entre ambos países.

Para el canciller argentino Pablo Quirno, la medida adoptada por Brasil resultó "unilateral". “Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el presidente Lula visitó previo a las elecciones del año pasado a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problemas ni quejas. Son las reglas del juego”, sostuvo.