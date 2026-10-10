Diputados: La Libertad Avanza busca salvar el DNU 70/2023 y frenar a la oposición

Si bien el Gobierno está filosóficamente en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no sólo la derogación de la Ley de Tierras, sino el DNU 70/23 completo.

El oficialismo pidió sesionar el próximo 21 de octubre en el recinto de Diputados.

La Corte Suprema le dio una mano al oficialismo con su último fallo, en el que aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras. El oficialismo estaba esperando el fallo del máximo tribunal para pedir la sesión especial, ya que la resolución judicial le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre. Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron en la medida del máximo tribunal una vía des escape y la excusa perfecta para prescindir de la convocatoria opositora.

Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.