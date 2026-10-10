Diputados: La Libertad Avanza busca salvar el DNU 70/2023 y frenar a la oposición

El bloque oficialista pidió una sesión especial para el próximo 21 de octubre. En el temario figura el proyecto de ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que intentará incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras.
El bloque de La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el próximo miércoles 21 de octubre en la Cámara de Diputados, con la intención de bloquear la ofensiva opositora de voltear el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei. La convocatoria fue confirmada enseguida por la Secretaría Parlamentaria.
La solicitud de la sesión especial, encabezada por el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el 15 de este mes: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.
No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa. En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá el miércoles.
La idea del oficialismo es incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras en el articulado de la norma sobre Propiedad Privada y devolver el proyecto a la Cámara alta, donde se había aprobado con media sanción hace poco más de dos meses.
Si bien el Gobierno está filosóficamente en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no sólo la derogación de la Ley de Tierras, sino el DNU 70/23 completo.
La Corte Suprema le dio una mano al oficialismo con su último fallo, en el que aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras. El oficialismo estaba esperando el fallo del máximo tribunal para pedir la sesión especial, ya que la resolución judicial le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre. Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron en la medida del máximo tribunal una vía des escape y la excusa perfecta para prescindir de la convocatoria opositora.
Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.
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