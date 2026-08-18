La Mesa Política analizó la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad

Finalmente, se acordó convocar para la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para participar de la Mesa Política y abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de Capital Humano.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.