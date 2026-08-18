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La Mesa Política analizó la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad

En el encuentro se repasó la agenda legislativa de las próximas semanas y la marcha de distintos temas de gestión del Gobierno nacional.

La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se repasó la agenda legislativa de las próximas semanas y se analizaron distintos temas de gestión del Gobierno nacional.

Se conversó sobre la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. En los próximos días se anunciarán medidas vinculadas a este tema, informaron fuentes oficiales

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En relación con la agenda legislativa, se analizó la sesión del 26 de agosto en la Cámara de Diputados, que incluirá el tratamiento de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

También se analizó el avance en las comisiones del Senado del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades.

Finalmente, se acordó convocar para la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para participar de la Mesa Política y abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de Capital Humano.

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Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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