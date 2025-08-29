Eduardo Kovalivker se presentó en Tribunales y entregó su celular

El empresario se presentó en compañía de su abogado, Martín Magram, que también representa a sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes están al frente del laboratorio.

Eduardo, retirado del negocio farmacéutico y dedicado a la escritura, tuvo que esperar unos minutos afuera de la fiscalía hasta que su abogado le comunicó que podía ingresar, según informó La Nación. Mientras que estuvo adentro de la sede judicial solamente por poco más de una hora.

En este contexto, se mostró confiado en que la investigación judicial ordene el “escándalo mediático” que rodea a una empresa que “está en orden”.

Eduardo Kovalivker estaba siendo buscado desde la semana pasada. Según fuentes cercanas al empresario, no se presentó antes porque sufrió un ataque de presión alta.

Mientras que sus hijos, Jonathan y Emmanuel, ya estaban presentados en el expediente y la Justicia está intentando acceder al contenido de sus teléfonos.

La presentación de Eduardo Kovalivker en los Tribunales se dio en paralelo con una nueva serie de allanamientos que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó este viernes al mediodía en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina.

El empresario, al igual que sus hijos y los dos exfuncionarios investigados -Spagnuolo y Daniel Garbellini-, tiene desde el lunes sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

