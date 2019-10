Durante la realización del primer debate presidencial obligatorio los seis candidatos se abocaron al segmento "Derechos de Humanos, Diversidad y Género". Fue así que el ganador de las PASO dijo: "No voy a escapar del tema del aborto, todos saben lo que pienso. En Argentina los abortos ocurren y seguir castigándolos lo único que hace es criminalizar la conducta y hace que todo se vuelva clandestino" y luego enfatizó que en un futuro "hay que tender a la legalización porque así le vamos a dar la oportunidad a las mujeres pobres que hagan abortos en condiciones de asepsia como hacen las ricas en los grandes sanatorios. Les pido que terminemos con la hipocresía".

Hace unos meses el diario británico Financial Times publicó una nota en la que sugería que Francisco fue uno de los factores que a contribuyó a la reconciliación de Alberto con Cristina Kirchner.

Y a raíz de la participación de algunos referentes católicos en actos del Frente de Todos, en las últimas horas María Eugenia Vidal salió a cuestionar ese tipo de intercambios: "Me gustaría que la Iglesia no participara de actos electorales".

Por ejemplo, durante la presentación del programa contra el Hambre de Alberto, estuvo presente el cura villero "Pepe" Di Paola. Sí la mandataria mantiene una cordial relación con "Tucho" Fernández, obispo de La Plata, vinculado a Francisco y de buen vínculo con el peronismo.

Ahora ese equilibrio de poder podría alterarse en caso que Alberto Fernández ganara las elecciones nacionales del 27 de octubre y decidiera impulsar el proyecto que el año pasado logró la media sanción en Diputados.

"Al jefe le va a caer bastante mal", deslizó un antiguo colaborador de Francisco que indicó que si se llegara a impulsar la despenalización del aborto en el Congreso en marzo próximo, el Papa "bloquearía una eventual visita a la Argentina en 2020". Aunque la versión aun no fue confirmada desde Roma, la fuente contó que "se esté trabajando: hubo algunos avances logisticos pero aún está verde. Igual si Alberto llegara a anunciarlo del otro lado del charco lo van a tomar mal. Y pasaría lo mismo en Irak o donde fuera, se reaccionaría igual".

Rodeado de dirigentes cercanos a la Iglesia, como Fernando "Chino" Navarro (del Movimiento Evita), Santiago Cafiero -hijo de Juan Pablo Cafiero, ex embajador en el Vaticano- o Gustavo Beliz, en el albertismo confían en seguir el buen vínculo con la Iglesia argentina. "Hay muchos candidatos a Diputados que son pañuelo verde pero no creo que influya en medidas de un eventual gobierno", dijo, por su parte, una fuente del Frente de Todos. Con todo, admitió que "aunque trate de estar cerca de Francisco, eso no quiere decir que no salga el tema de la salud reproductiva".

En tanto, un dirigente peronista de buen vínculo con la Curia opinó ante la consulta de este medio que "la Iglesia conoce la opinión de Alberto y del Frente de Todos. Es una cuestión de salud pública tratar el aborto. Y la opinión de Alberto en el debate fue sincera, medida y realista".

Quien no quiso hacer declaraciones sobre el tema fue Juan Grabois, referente del Movimiento Evita y la CTEP, ex consultor del Pontificio Consejo y Paz del Vaticano, que en plena campaña electoral prefirió no manifestarse: en 2018, durante el debate legislativo de la legalización del aborto, el dirigente social se manifestó en contra del proyecto y protagonizó distintas polémicas.