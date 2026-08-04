Villarruel acepta que Fernández Sagasti vote desde Mendoza y genera más tensión en LLA

Será en la sesión del jueves y la participación de la senadora kirchnerista de manera remota deberá ser aprobada por la mayoría de los integrante de la Cámara Alta.
La vicepresidenta Victoria Villarruel aceptó el pedido de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para que se la autorice a participar de manera remota en la sesión prevista para el jueves, en la que se tratará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y el acceso al 25% de las tierras por parte de los extranjeros.
Sagasti pidió participar de manera remota desde Mendoza, donde vive, debido a que atraviesa un embarazo de riesgo que le impide viajar para asistir al debate.
La decisión de Villarruel deberá ser refrendada por “mayoría simple” de los integrantes de la Cámara Alta, informaron fuentes legislativas.
Sin embargo, la iniciativa genera más tensión en el oficialismo, ya que se espera que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre otras cosas dispone que los extranjeros puedan adquirir hasta el 25% de un territorio, sea aprobado con la cantidad justa de senadores de La Libertad Avanza (LLA), y bloques aliados que insistieron con una serie de reformas al proyecto original.
Es más, el presidente Javier Milei viajará a Ecuador el miércoles, para no estar el jueves en el país, lo que hará que Villarruel ocupe su cargo, y sea reemplazada por el libertario Germán Abdala, quien podrá desempatar en favor del oficialismo en la Cámara Alta, llegado el caso.
El permiso otorgado por la vicepresidenta a Fernández Sagasti para que intervenga de manera remota, como ocurrió durante la cuarentena para combatir el Covid 19, dependerá de lo que decida el cuerpo en el inicio del debate y ahí habrá una prueba de cómo estarán las fuerzas para aprobar o rechazar la propuesta.
No obstante, la vicepresidenta precisó que "la presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio y no importa modificación del reglamento, ni la instauración de un régimen de alcance general". En los fundamentos, aclaró que esta acción no constituye un precedente de "aplicación automática a otros supuestos".
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