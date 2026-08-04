Villarruel acepta que Fernández Sagasti vote desde Mendoza y genera más tensión en LLA

Sagasti pidió participar de la sesión de manera remota desde Mendoza, ya que su embarazo de riesgo le impide viajar.

Es más, el presidente Javier Milei viajará a Ecuador el miércoles, para no estar el jueves en el país, lo que hará que Villarruel ocupe su cargo, y sea reemplazada por el libertario Germán Abdala, quien podrá desempatar en favor del oficialismo en la Cámara Alta, llegado el caso.

El permiso otorgado por la vicepresidenta a Fernández Sagasti para que intervenga de manera remota, como ocurrió durante la cuarentena para combatir el Covid 19, dependerá de lo que decida el cuerpo en el inicio del debate y ahí habrá una prueba de cómo estarán las fuerzas para aprobar o rechazar la propuesta.

No obstante, la vicepresidenta precisó que "la presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio y no importa modificación del reglamento, ni la instauración de un régimen de alcance general". En los fundamentos, aclaró que esta acción no constituye un precedente de "aplicación automática a otros supuestos".