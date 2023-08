El dólar blue operó sin cambios: ¿A cuánto cerró este miércoles?

De esta forma, la brecha de la dólar informal con el tipo de cambio oficial vuelve a escalar por encima del 100%, y se ubica en el 102,9%. En lo que va de 2023, la divisa estadounidense en el mercado paralelo acumula una suba de $214 después de cerrar el 2022 en $343.

La demás cotizaciones

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró a $290,27, con una suba de $1,10 respecto de ayer.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,4%, a $567,11; mientras que el MEP gana 1,1%, a $515,04, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de $1,25 respecto al cierre previo, en $277,40.

Por su parte el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $507,97, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, cotizó a $580,54.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$625 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$83 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$454 millones.

El BCRA deberá darle a Córdoba el 100% de los dólares para pagar deudas. El dólar blue sigue en su pico histórico.

El Banco Central vendió divisas

El Banco Central ventas se desprendió este miércoles de US$ 99 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que cortó siete ruedas consecutivas con saldo positivo, en una jornada en la que YPF efectuó un pago por US$ 225 millones para cancelar deuda.

El resultado de hoy se da en el marco de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas, al aumentar de $300 a $340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales hasta el 31 de agosto, a través del decreto 378/2023 publicado en el Boletín Oficial.

"YPF efectuó un pago por US$225 millones para cancelar deuda, pero adelantó que el viernes ingresará unos US$ 300 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Además, el especialista señaló que durante la rueda se registró el ingreso de fondos por un crédito de CAF por US$108 millones, que ingresaron de manera directa a las reservas.

El dólar agro, en tanto, aportó esta jornada US$ 208,616 millones. Desde su inicio el 24 de julio, el programa acumula US$ 1.356 millones, cifra que representa el 68% del objetivo propuesto de US$ 2.000 millones.

El Merval baja 2,42% y acciones de firmas argentinas en Wall Street operan con caídas de hasta 7,8%

El índice S&P Merval bajaba 2,42% y se ubicaba en 442.037,51 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street retrocedían hasta 7,8%.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Mirgor y Grupo Supervielle anotaban caídas de 3,98% y 3,56%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Ternium lideraba ese lote con una baja de 7,8%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban caídas de hasta 2,6%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,3%

Así, el riesgo país operaba con un aumento de 1,66% en 2.023 puntos básicos.