El dólar blue bajó pero el Central terminó con un fuerte saldo negativo

En tanto, el dólar oficial se ofreció a $200,23 este miércoles 15 de febrero, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero. Por su parte, el dólar billete en el Banco Nación operó estable a $198 para la venta.

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- trepó 74 centavos y se vendió a $398,80.

El Central terminó la jornada de este miércoles con un saldo negativo de unos US$ 292 millones tras su intervención cambiaria, de los cuales US$ 262 millones fueron destinados para el pago de uno de los barcos con combustibles importando. Así, el rojo del crece a más de US$ 800 millones.

El dólar turista o tarjeta -minorista más un 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US$ 300 por mes- operó a $348,95.

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- gana 61 centavos y cotiza a $326,01.

El dólar Contado con Liquidación (CCL)-operado con el GD30- operó sin cambios a $368. Así, la brecha con el mayorista alcanza el 92,2%.

En tanto, el riesgo país argentino se ubicó en 2.007 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.