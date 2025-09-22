El Gobierno también eliminó las retenciones a las exportaciones de carne

Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida busca “generar mayor oferta de dólares durante este período” y evitar que la “vieja política genere incertidumbre y boicotee el programa de gobierno”. La quita de retenciones regirá de manera excepcional hasta fines de octubre y alcanza tanto a la carne como a los cereales y oleaginosas, con el objetivo de acelerar la liquidación de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.

Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos.



La reacción de los exportadores

El sector agroexportador valoró la decisión, aunque destacó que todavía faltan precisiones sobre los detalles operativos. Gustavo Idigoras, presidente de CIARA-CEC, señaló: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.

El impacto de esta medida es directo: los productores que tenían stock de granos y carne podrán exportar sin pagar los impuestos, generando ingresos inmediatos en dólares. La expectativa oficial es que parte de los US$ 10.000 millones en granos guardados se liquide rápidamente, contribuyendo a la estabilidad del mercado cambiario.

Con esta decisión, el Gobierno busca dar previsibilidad al sector y reforzar la posición de reservas del país, mientras mantiene la presión sobre los mercados para sostener su programa económico. La medida es temporal, pero marca un giro en la política de retenciones del Ejecutivo, que busca equilibrar incentivos para el campo con la necesidad de dólares frescos.