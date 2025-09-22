Fuerte apoyo de EEUU a la Argentina: el agradecimiento de Milei

"Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de EE. UU. está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato para apoyar a Argentina", señaló en un tuit en la cuenta oficial de la red social X.

Aunque no dio detalles cual es el grado de avance de las negociaciones, señaló que "todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa".

El funcionario del gobierno de Donald Trump, aclaró que entre las opciones que se barajan están "entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro" y expresó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias".

Bessent confirmó, además, que el presidente Donald Trump se reunirá con el presidente Milei el martes en Nueva York y que después "habrá más detalles" del acuerdo.

El anuncio de Bessent se conoció inmediatamente después de que el Canciller Gerardo Werthein desmintiera que la Argentina esté en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos por un préstamo por US$30.000 millones.

“Eso es falso. No han comenzado negociaciones con en el Tesoro y si las hubiera se hacen bajo ciertos parámetros y nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, aclaró el jefe de la diplomacia argentina.

Werthein precisó que durante la conversación con Trump se hablará de la “relación bilateral” y dijo que, a raíz de este encuentro, hubo “muchas especulaciones”.

El agradecimiento de Milei

En el marco de su visita al país del norte y la reunión con el republicano este martes, el jefe de Estado escribió: “Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, sostuvo el mandatario a través de su cuenta de X.

En la misma línea, especificó: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

A los agradecimientos de Milei se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien escribió: “¡Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!“.