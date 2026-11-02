El Foro de Discapacidad cruzó al vocero presidencial: "Ignorancia en sus palabras"

Luego indicó que "se decidió salir a buscar a las personas con discapacidad en situación de pobreza y apoyarlas con una pensión (dinero en mano y acceso a prestaciones y medicamentos)" y explicó que "la pensión por incapacidad laboral se dio a personas con discapacidad que quizás podían trabajar, pero difícilmente iban a encontrar trabajo y vivían situaciones complejas".

Además, agregó que "la pensión por incapacidad laboral, destinada a personas en edad de trabajar, también se otorgó a niñas y niños con discapacidad, para quienes el trabajo infantil está expresamente prohibido por la legislación argentina".

Por lo tanto, si bien "nuestro país no tuvo una guerra en esos años" sin embargo "tiene una pobreza estructural que produce enfermedades discapacitantes, que impide un adecuado desarrollo, que impide el acceso a bienes básicos como la salud, la educación, la rehabilitación, la medicación, los elementos de apoyo, el acceso a todos los ámbitos de la sociedad y a oportunidades de trabajo, etcétera".

Sobre ese punto, la organización insistió: "Es cierto no hubo una guerra generalizada, pero la Argentina ha sufrido la pobreza provocada por malas políticas de diversos gobiernos, por intereses económicos que no tienen en cuenta a todos y por la corrupción que se llevó recursos y no construyó oportunidades".

También hizo hincapié en que "la pobreza enferma, desnutre, discapacita, daña e impide rehabilitarse, instala en una situación que sin inversión es muy difícil salir. Los que no saben de esto dicen que nada justifica que haya tantas personas con discapacidad en nuestro país".

En consecuencia, "Sr. vocero, en sus palabras vemos ignorancia de datos internacionales y nacionales respecto del número de personas con discapacidad".

Y acto seguido, la entidad detalló: "Para su conocimiento y del gobierno en general, en situación de pobreza existen al menos 1.500.000 personas con discapacidad en la Argentina".

Es por eso que "sería bueno que puedan instruirse a fin de no caer en falacias y cumplir su rol de informar de manera más eficaz y con contenidos ciertos y no repetir datos que son falsos o no responden a la realidad de nuestro país que parece no ver".

A continuación, aclaró: "Lo antedicho no niega que se hayan cometido errores o maniobras fraudulentas, pero estas últimas no son las que justifican este crecimiento como se busca instalar continuamente".

En ese contexto, "Lic. Ravier, creemos que sus ejemplos buscan cuestionar la dinámica seguida durante esos años. Pero según nuestro entender los mismos no son tan terminantes porque son 105 beneficiarios con elementos que impedirían acceder a una pensión sobre 21.812 pensiones suspendidas".

"Si se han relevado las mismas debería poder ofrecer otros números y más elementos. Los datos por Ud. ofrecidos sobre las pensiones criticadas nos da un 0,48%, o sea un número ínfimo para generar tal cuestionamiento", señaló.

E indicó: "Y si tomamos el número de pensiones totales dicho porcentaje es 0,0086. O sea, su opinión se le puede venir en su contra, la línea de error o mala entrega es insignificante, siempre afirmando que una sola mal dada debe ser corregida".

En otra parte del texto, la entidad puso el foco en la causa Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) y marcó: "Ud. sale a formular estas críticas, pero no hemos escuchado declaraciones suyas sobre las denuncias de gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en las compras realizadas en la ANDIS por el Dr. Alejandro Vilches, ex secretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad, durante la gestión del Dr. Spagnuolo. Tampoco hemos escuchado que considere esos hechos indicios de corrupción en el organismo durante aquella gestión".

Por lo tanto, "pareciera existir en Ud. un criterio selectivo: los indicios de corrupción que merecen ser comentados son únicamente aquellos que involucran a la oposición".

Hacia el final, sintetizó: "La conclusión es que, para el Gobierno nacional, parece suficiente seguir haciendo afirmaciones sin fundamentos serios, porque siempre habrá algo que pueda instalarse en la opinión pública y contribuir a estigmatizar a las personas con discapacidad que reciben pensiones, las cuales les permiten acceder a derechos elementales como la alimentación, la salud y la educación".

"De este modo, se construye un clima social que habilita a esta administración a implementar medidas de ajuste sobre esta población y, al mismo tiempo, a sostener que la corrupción está siempre del mismo lado", aseveró.

Y cerró: "En esta forma de actuar se cumple el dicho popular: 'Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio'".