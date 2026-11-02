Las 10 frases destacadas de Cristina Kirchner en su entrevista al The Washington Post

3. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", analizó sobre Trump y los comicios en Estados Unidos.

4. "Me dijo: ‘Haz ejercicio y no te deprimas’", sobre el consejo que le ofreció el presidente brasileño, Lula da Silva.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

5. "Estudio chino e inglés para que mis neuronas no envejezcan".

6. "No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos", se defendió al ser consultada por la condena en la causa Vialidad.

7. "Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto", añadió sobre la sentencia recibida en esa causa judicial.

8. "Se produjo un colapso en la cultura laboral. La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”, analizó acerca del fenómeno ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.

9. -"Pero ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no sólo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente", afirmó en relación al Ejecutivo de Javier Milei.

10. "¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50% piensa que el otro 50% debe desaparecer?"