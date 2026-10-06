El Gobierno alerto que si se elimina el DNU 70/2023 se "cae" la desregulación de alquileres

También destacó que se volvería a poner cupos para exportar o importar, o podría volver “La Ley de Góndolas”
El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió este martes que una eventual derogación del Mega DNU 70/2023 que impulsa la oposición en el Congreso, podría generar una vuelta de regulaciones tales como la Ley de Góndolas, la regulación de alquileres, además de limitar la compra de tierras rurales a los extranjeros.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier aseguró que “Durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades; una de ellas fue la Ley de Tierras, sancionada en 2011; el DNU 70 derogó esa norma”.
“El país tiene enormes tierras con potencial productivo; hace falta la inversión en esas tierras y el desafío es generar las condiciones para que se transformen en producción”, introdujo Ravier esta mañana, y aseguró que la habilitación de la venta de tierras está “lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o atentar contra nuestra soberanía”, aseguró el funcionario.
Las declaraciones de Ravier se conocieron luego de que la Corte Suprema dictara un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023 que derogaba la legislación vigente entonces y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros.
El DNU había sido previamente frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En este contexto, la oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar en su totalidad el DNU 70/23.
Ravier apuntó a que el DNU “empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a empresas” y puso como ejemplo el caso de alquileres, que a partir del decreto “permitió que inquilinos y dueños vuelvan a acordar. Los resultados fueron contundentes. Los precios reales bajaron 38% en términos reales y la oferta se cuadruplicó”,.
También destacó que el DNU permitió la desregulación en el comercio exterior por la que “ahora el Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos”.
“La libertad de comerciar es la regla. El DNU terminó con la ley de Góndolas, habilitó los Cielos Abiertos, en comunicaciones se incorporaron nuevas tecnologías y prestadores, como la tecnología satelital”, dijo Ravier.
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