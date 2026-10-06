El Gobierno alerto que si se elimina el DNU 70/2023 se "cae" la desregulación de alquileres

El DNU había sido previamente frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En este contexto, la oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar en su totalidad el DNU 70/23.

Ravier apuntó a que el DNU “empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a empresas” y puso como ejemplo el caso de alquileres, que a partir del decreto “permitió que inquilinos y dueños vuelvan a acordar. Los resultados fueron contundentes. Los precios reales bajaron 38% en términos reales y la oferta se cuadruplicó”,.

También destacó que el DNU permitió la desregulación en el comercio exterior por la que “ahora el Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos”.

“La libertad de comerciar es la regla. El DNU terminó con la ley de Góndolas, habilitó los Cielos Abiertos, en comunicaciones se incorporaron nuevas tecnologías y prestadores, como la tecnología satelital”, dijo Ravier.