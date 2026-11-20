El discurso de Javier Milei

“Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo”, comenzó en su alocución el jefe de Estado.

“Este hito no es menor, durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el país perdió protagonismo regional: “De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, agregó.

El Presidente también apuntó contra el modelo económico anterior, al que responsabilizó por el estancamiento. “Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, cuestionó.

Milei presentó la llegada de la automotriz como una muestra del cambio que busca impulsar su gestión. “Estamos viendo el cambio de una industria que pedía permiso para traer repuestos a una que se anima a producir nuevos modelos”, señaló. Y agregó: “Ese futuro es de lo que nos intentaron apartar”.

Milei en la presentación de Tesla.

Ante a las críticas sobre los beneficios que puede generar la llegada de una marca de vehículos eléctricos, el Presidente defendió el impacto de la inversión. “Muchos van a decir que los argentinos no ganan con Tesla, es una falacia, gana el que accede a un vehículo de vanguardia”, sostuvo. También mencionó a quienes trabajan en la empresa y a los sectores vinculados con la producción de energía y tecnología.

“Esto también es devolverle la libertad a los argentinos. Tesla ilustra el cambio que queremos traer”, afirmó. En otro tramo de su discurso, insistió en que la apertura económica permitirá al país competir en mejores condiciones: “Cuando miramos de frente al mundo y competimos terminamos ganando. Solo nos faltaba correr el Estado del medio”.

Por último, Milei convocó a los jóvenes a mirar el futuro con optimismo. “El futuro de Argentina es grande y queremos que todos sean parte de él”, dijo. “Tengan esperanza, no le tengan miedo al futuro, que lo van a construir ustedes, solo estamos despejando el camino”, concluyó.