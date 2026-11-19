El fallo contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y alcanzó a los artículos 267 y 269 del decreto firmado por Javier Milei que modificaron la Ley de Medicina Prepaga y eliminaron las atribuciones estatales para intervenir en la actualización de los valores de los planes de salud.

En los fundamentos, señalaron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar la eliminación de esos controles en el marco de la emergencia económica y social.

La Corte Suprema sostuvo que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis económica y social invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Para los jueces, tampoco se explicó de qué manera esa decisión podía contribuir a resolver la situación de emergencia.

La causa se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.