La mesa política del Gobierno analizó la reforma del BCRA y cambios en el clima

Luego, el órgano se dedicó a repasar los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo y que todavía no lograron sanción en el Congreso. Uno de ellos es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual todavía debe contar con el visto bueno del Senado. En ese sentido, se repasaron las conversaciones con los integrantes de la cámara alta de cara al debate parlamentario, previsto para este jueves.

Sobre el proyecto de modificación de Inocencia Fiscal, el oficialismo confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía “en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresa para su tratamiento a la cámara de Diputados”.

Otro tema que tocó la Mesa Política fue el status de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tomó la palabra el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer los avances en la elaboración de la iniciativa que Javier Milei, el lunes, dio a conocer ante los legisladores.

“La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días”, precisaron desde Casa Rosada.

Por último, el órgano habló de la visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Hubo análisis de la agenda que la líder del organismo internacional realizará el próximo 27 de julio.

En dicha jornada, se reunirá con el Presidente, realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.