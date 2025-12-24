El Gobierno autorizó el concurso para la privatización de la principal empresa de transporte de energía

transener

Con la resolución 2090, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo podría recaudar aproximadamente US$200 millones por la venta de acciones porel valor de mercado de la transportadora.

Los interesados en adquirir las acciones deTransener tendrán tiempo hasta el 23 de marzo de 2026 para ofertar, mediante la plataforma CONTRAT.AR. Por otro lado, las consultas por el pliego estarán habilitadas hasta el 13 de marzo.

Citelec posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo el total de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B.

La firma Transener tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV. Además, opera el 85% de la red y supervisa el otro 15%.