La convocatoria se definió en una semana de intensa actividad legislativa. Este miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión ante el Senado y deberá responder más de 1.200 preguntas formuladas por los distintos bloques. El oficialismo buscará defender la gestión de Javier Milei y contrastarla con la situación recibida al asumir.

Para el jueves, el Gobierno pretende avanzar con el tratamiento del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción del Senado, y con el debate del Presupuesto 2027. La iniciativa sobre el Banco Central llega después del traspié que sufrió el oficialismo en la Cámara de Diputados durante la semana pasada.

Javier Milei y Luis Caputo, preocupados por el escenario económico.

Sin embargo, la principal apuesta de la Casa Rosada es la reforma electoral, cuyo debate comenzará el jueves en la Cámara Alta. El proyecto contempla la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y su articulado debió ser reducido durante las negociaciones con los distintos sectores políticos.

Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich participan de las conversaciones para reunir los apoyos necesarios. Después de obtener el dictamen, el oficialismo confía en conseguir la media sanción este jueves. En paralelo, el bloque que conduce Bullrich también buscará avanzar con la Ley de Ludopatía, para la que aspira a cerrar el miércoles con un dictamen propio.

La convocatoria a extraordinarias estará limitada a diciembre. Durante ese período, el oficialismo también intentará impulsar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas; el proyecto conocido como Súper RIGI; y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, iniciativas que todavía están pendientes.

La reunión de la mesa política se produjo en un contexto económico complejo, con el riesgo país en 1.108 puntos y el dólar oficial en $1.615. Al mismo tiempo, coincidió con una mejora del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella: el indicador subió un 4,1% en noviembre frente a octubre y alcanzó los 2,04 puntos. El encuentro terminó con un saludo de cumpleaños para Ignacio Devitt, quien cumplió 40 años.