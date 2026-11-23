Mario Roberto Santucho fue fundador del ERP y uno de los principales dirigentes del PRT.

"No se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar estas trayectorias individuales que son discutibles, polémicas, pero son reales, existieron y son las que este grupo en particular está poniendo en discusión", expresó. Sin embargo, buscó marcar una diferencia entre permitir el reconocimiento y respaldar las decisiones políticas del dirigente: "No estoy reivindicando ese período", aclaró.

Arias también se refirió a los cuestionamientos que genera la figura de Santucho por su papel al frente de una organización armada. "Genera revuelo porque es líder de una de las organizaciones armadas. Bienvenido el debate sobre estas organizaciones. No me parece que este grupo que quiere reivindicar a este líder que valora no lo pueda hacer", afirmó.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa apunta a reconocer una trayectoria de militancia y el compromiso político de una generación, aunque admitió que las decisiones de quienes optaron por la lucha armada forman parte de una discusión histórica controvertida. En ese sentido, remarcó que quienes tomaron esas decisiones "pagaron con su vida y eso no está en discusión".

Por otra parte, Arias aclaró que es peronista, que fue candidata en las últimas elecciones por Fuerza Patria y que no pertenece a La Cámpora ni al trotskismo. Sus declaraciones se conocieron después de que el Gobierno nacional reclamara suspender el homenaje previsto para el 10 de diciembre y de que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, anunciara que presentará un proyecto para que el Consejo Superior rechace el reconocimiento.