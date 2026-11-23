Ana Josefina Arias explicó que el reconocimiento surgió de una iniciativa estudiantil y defendió el derecho de los alumnos a reivindicar al líder del ERP, pese a las críticas y los cuestionamientos internos.
La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la decana Ana Josefina Arias defendiera la iniciativa y respaldara el derecho de los estudiantes a reivindicar la trayectoria del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). "Tenemos que reivindicar las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida y política", sostuvo.
En declaraciones a Urbana Play, Arias explicó que la propuesta no surgió de las autoridades de la facultad, sino de una iniciativa impulsada por un colectivo cultural y una agrupación estudiantil. Según detalló, el proyecto fue presentado hace aproximadamente un mes ante el Consejo Directivo, donde obtuvo dos abstenciones y finalmente fue aprobado.
"La iniciativa fue traída por un colectivo cultural que se llama Contramuro y fue tomada por una agrupación estudiantil que presentó un proyecto sobre tablas en el Consejo Directivo", relató. También aclaró que no fue la autora de la propuesta ni intervino en la decisión del órgano de gobierno, integrado por representantes de distintos claustros.
La decana justificó el reconocimiento en la tradición de la Facultad de Ciencias Sociales vinculada con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y señaló que la institución mantiene espacios dedicados a recordar a los desaparecidos de las carreras de Sociología y Trabajo Social. En ese marco, consideró que el homenaje debe servir para abrir una discusión sobre las distintas experiencias políticas de los años 70.
"No se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar estas trayectorias individuales que son discutibles, polémicas, pero son reales, existieron y son las que este grupo en particular está poniendo en discusión", expresó. Sin embargo, buscó marcar una diferencia entre permitir el reconocimiento y respaldar las decisiones políticas del dirigente: "No estoy reivindicando ese período", aclaró.
Arias también se refirió a los cuestionamientos que genera la figura de Santucho por su papel al frente de una organización armada. "Genera revuelo porque es líder de una de las organizaciones armadas. Bienvenido el debate sobre estas organizaciones. No me parece que este grupo que quiere reivindicar a este líder que valora no lo pueda hacer", afirmó.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa apunta a reconocer una trayectoria de militancia y el compromiso político de una generación, aunque admitió que las decisiones de quienes optaron por la lucha armada forman parte de una discusión histórica controvertida. En ese sentido, remarcó que quienes tomaron esas decisiones "pagaron con su vida y eso no está en discusión".
Por otra parte, Arias aclaró que es peronista, que fue candidata en las últimas elecciones por Fuerza Patria y que no pertenece a La Cámpora ni al trotskismo. Sus declaraciones se conocieron después de que el Gobierno nacional reclamara suspender el homenaje previsto para el 10 de diciembre y de que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, anunciara que presentará un proyecto para que el Consejo Superior rechace el reconocimiento.
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