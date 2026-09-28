El Gobierno lanzó la segunda etapa de privatización de ENARSA

Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.): se autorizó la venta del 65,01% del capital social, correspondiente a la totalidad de los títulos pertenecientes a ENARSA.

se autorizó la del capital social, correspondiente a la totalidad de los títulos pertenecientes a ENARSA. Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.) : el Estado pondrá a la venta el 68,83% del capital social.

: el Estado pondrá a la del capital social. Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.): en este caso, la licitación se ejecutará una vez concretada la liquidación del respectivo fideicomiso y la correspondiente incorporación formal de ENARSA como accionista de la sociedad, cuyo plazo de extinción está fijado para el 30 de septiembre de 2026.

El capital social restante en estas compañías continúa en poder de las empresas generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron originariamente el Fondo FONINVEMEM.

La normativa establece expresamente que el esquema licitatorio no incluirá un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni otorgará preferencias. Sin embargo, se dispone que los pliegos deberán respetar y resguardar los derechos de preferencia que posean los socios privados en los estatutos sociales de cada una de las tres compañías.

El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación del proceso, en conjunto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” para la confección de pliegos y ejecución de los llamados públicos.