Cambios en el Gobierno: Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro

La decisión fue tomada por el mandatario luego de una reunión en la Quinta de Olivos con su asesor Santiago Caputo. Tras ese encuentro, el jefe de Estado le ofreció el cargo al ex secretario de Justicia, uno de los dirigentes más cercanos al estratega libertario.

Amerio reemplazará a Santiago Castro Videla y estará al frente del organismo encargado de la representación legal del Estado nacional. Entre las principales responsabilidades de la Procuración se encuentra la coordinación del equipo de abogados que asesora al presidente y defiende los intereses del país en causas judiciales de alto impacto.

Una de las prioridades del nuevo procurador será la causa por la expropiación de YPF, un litigio clave para el Gobierno en tribunales internacionales. De acuerdo con fuentes oficiales, el equipo de trabajo de la Procuración continuará sin cambios.

El movimiento se produjo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y el desembarco de Mahiques al frente de esa cartera. Durante la mañana, Milei y Caputo analizaron el nuevo esquema del Poder Ejecutivo y los cambios que se implementarían en distintas áreas.

El presidente Javier Milei le tomó ayer juramento al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Dentro de ese reordenamiento también se resolvió la salida de Amerio de la Secretaría de Justicia, cargo que ocupaba hasta ahora y desde el cual era considerado el virtual número dos del ministerio.

En su lugar fue designado el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Antes de confirmarse su nuevo destino, en el Gobierno señalaban que Amerio continuaría dentro de la administración nacional en un puesto relevante, ya que contaba con la confianza directa del Presidente.

Mahiques y Amerio mantenían una relación previa y, de hecho, se reunieron recientemente para analizar el funcionamiento de la cartera. El ahora procurador no participó de la jura en Casa Rosada, aunque luego mantuvo un encuentro a solas con el nuevo ministro.

La designación se produce además en un contexto de revisión de distintos organismos dependientes del Ministerio de Justicia. Tras asumir, Mahiques solicitó las renuncias a las autoridades del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes y la Inspección General de Justicia (IGJ).

En un principio, la Procuración del Tesoro aparecía como uno de los pocos organismos que no sufriría cambios, debido a la sensibilidad de las causas que maneja. Sin embargo, tras varias negociaciones internas dentro del Ejecutivo, finalmente se resolvió avanzar también con modificaciones en esa área.

Por el momento, no están definidos los reemplazantes para la mayoría de los organismos intervenidos, aunque una de las designaciones más esperadas es la de la Inspección General de Justicia, que tiene pendiente resolver la posible designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Chiqui Tapia y Toviggino, otra vez apuntados por el gobierno, pero ahora por gestiones en Venezuela. La IGJ analiza designar veedores en la AFA para revisar los estados contables.

La medida se da en medio de tensiones entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. En ese marco, la IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para analizar los estados contables y financieros de la entidad correspondientes a 2025.

El objetivo es revisar las relaciones y operaciones realizadas entre la AFA y distintas firmas nacionales e internacionales, además de la creación de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA).