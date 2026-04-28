El Gobierno quiere desregular la compraventa de propiedades

También advirtió que se trata de un proceso complejo, ya que muchas de estas regulaciones tienen carácter jurisdiccional y dependen de provincias o incluso de reformas constitucionales. En ese contexto, confirmó que el paquete legislativo que el Gobierno enviará en junio incluirá cambios específicos sobre el corretaje y otras actividades reguladas.

Sin embargo, el proyecto no llega sin resistencia. Referentes del sector inmobiliario advierten que una flexibilización excesiva podría generar incertidumbre, afectar la seguridad jurídica de las operaciones y debilitar el rol de los profesionales tradicionales que intervienen en el proceso.

En paralelo, también surgen dudas sobre el impacto real que podría tener la medida en los precios. Mientras el Gobierno apuesta a que una mayor competencia derive en valores más accesibles, algunos especialistas plantean que sin cambios estructurales en la economía, la baja de costos no necesariamente se trasladará al valor final de las propiedades.