El PRO le pidió a Milei que priorice el rumbo del Gobierno sobre la defensa de Adorni

El partido de Mauricio Macri volvió a cuestionar al Gobierno por sostener al Jefe de Gabinete y de esta manera se sumó a dirigentes opositores, aliados y referentes del propio oficialismo.
El PRO renovó este viernes sus cuestionamientos al presidente Javier Milei por la decisión de mantener en su cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por sus declaraciones juradas y la evolución de su patrimonio.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el partido que lidera Mauricio Macri envió una señal directa a la Casa Rosada: "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", frase QUE profundizó la tensión entre ambos espacios y se sumó a un comunicado difundido el día anterior, en el que el PRO consideró injustificable la defensa política del funcionario.
La polémica se intensificó luego de que Adorni presentara una declaración jurada rectificatoria y explicara que una parte significativa de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con criptomonedas. Según señaló, esas inversiones le reportaron cerca de 300 mil dólares.
La explicación abrió un nuevo frente de discusión porque implicó reconocer que esos movimientos no habían sido informados previamente en declaraciones anteriores. Distintos sectores de la oposición sostienen que la situación contradice afirmaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso.
Las objeciones ya no provienen únicamente del PRO. Dirigentes del peronismo, la UCR, la Coalición Cívica y espacios provinciales reclamaron explicaciones adicionales e incluso plantearon la necesidad de una renuncia.
Entre ellos, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti afirmó que "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros", mientras que el diputado Maximiliano Ferraro consideró que el funcionario debe dejar el cargo por haber brindado información que hoy está bajo cuestionamiento.
Las críticas también alcanzaron al oficialismo done la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una "vergüenza" las explicaciones ofrecidas por Adorni y volvió a referirse al tema en redes sociales con mensajes irónicos.
La discusión pública se remonta a las denuncias surgidas tras un viaje realizado por Adorni y su esposa a Nueva York en el avión presidencial. A partir de allí se presentaron acusaciones y se inició una investigación sobre la evolución de su patrimonio.
Mientras el Gobierno busca dar por cerrado el episodio, la oposición continúa exigiendo explicaciones y prepara nuevas acciones parlamentarias para las próximas semanas.
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