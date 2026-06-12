El PRO le pidió a Milei que priorice el rumbo del Gobierno sobre la defensa de Adorni

Javier-Milei-descarto-echar-a-Manuel-Adorni-tras-la-polemica-por-su-declaracion-jurada-optimized El partido liderado por Mauricio Macri endureció su postura frente al Gobierno en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete.

Las objeciones ya no provienen únicamente del PRO. Dirigentes del peronismo, la UCR, la Coalición Cívica y espacios provinciales reclamaron explicaciones adicionales e incluso plantearon la necesidad de una renuncia.

Entre ellos, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti afirmó que "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros", mientras que el diputado Maximiliano Ferraro consideró que el funcionario debe dejar el cargo por haber brindado información que hoy está bajo cuestionamiento.

Las críticas también alcanzaron al oficialismo done la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una "vergüenza" las explicaciones ofrecidas por Adorni y volvió a referirse al tema en redes sociales con mensajes irónicos.

La discusión pública se remonta a las denuncias surgidas tras un viaje realizado por Adorni y su esposa a Nueva York en el avión presidencial. A partir de allí se presentaron acusaciones y se inició una investigación sobre la evolución de su patrimonio.

Mientras el Gobierno busca dar por cerrado el episodio, la oposición continúa exigiendo explicaciones y prepara nuevas acciones parlamentarias para las próximas semanas.