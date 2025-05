El Gobierno ratificó su alineamiento con EE.UU. y confirmó su salida de la OMS

Desde la cartera sanitaria lanzaron una batería de anuncios compartidos con la Casa Blanca. Entre otras medidas, reafirmaron la salida de la Argentina de la Organización Mundial de Salud (OMS). "Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", señalaron en un comunicado.

"Frente a esto, urge que la comunidad internacional repiense el sentido de los organismos supranacionales: si están financiados por todos, deben rendir cuentas, cumplir con los fines para los que fueron creados y no convertirse en plataformas de imposición política por encima de los Estados miembro", insistió la cartera conducida por Lugones.

Apenas inició su segundo mandato en enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos se retire de la OMS, en la que cuestionó "la mala gestión" de esta organización en la pandemia de Covid-19 y otras crisis de salud global. También criticó “su fracaso en adoptar reformas urgentes necesarias” y “su incapacidad para demostrar independencia frente a la influencia política inapropiada de los Estados miembros de la OMS”.

El Ministerio anunció otros ejes de acción tras el encuentro: revisión de organismos nacionales de salud; soberanía sanitaria y decisiones nacionales; alimentación más segura y transparente; el uso de autorizaciones rápidas (fast-track) para medicamentos de altísimo costo y la evidencia científica en torno a las vacunas.

lugoneskennedy.jpeg Mario Lugones y Robert Kennedy Jr., durante el encuentro mantenido este martes.

“Junto a Robert Kennedy Jr. creemos en el futuro de la colaboración en salud global. Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir y confiamos en que eso nos va a dar la posibilidad de profundizar el trabajo entre ambos países”, expresó Lugones.

"Coincidimos en la necesidad de promover ciudadanos más saludables, a partir de una mejor alimentación. Para eso vamos a realizar una revisión integral de los ingredientes tóxicos presentes en productos ultraprocesados y repensar el enfoque frente a las enfermedades crónicas”, agregó el funcionario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1927133277443268608&partner=&hide_thread=false AGENDA CONJUNTA DE DESREGULACIÓN



Junto a @fedesturze le contamos a @SecKennedy los avances del Gobierno Nacional en la desregulación del sistema de salud que llevamos adelante.



El Secretario de Salud de EE. UU. se mostró muy interesado en la desregulación de las obras… pic.twitter.com/DauZkoBS51 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 26, 2025

Una vez finalizado el encuentro, el ministro de Salud y el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. dialogaron con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí, según explicaron desde el Gobierno, compartieron las acciones implementadas en el marco de la reforma y desregulación del sistema sanitario, así como también las estrategias proyectadas a futuro para profundizar el proceso de actualización y desburocratización de las estructuras institucionales.

En el marco de su visita al país, Robert Kennedy Jr. se reunirá este martes, a las 10.30, con el presidente Javier Milei y Lugones en Casa Rosada. A las 14.30 horas irá al Palacio San Martín, donde mantendrá una actividad con el ministro de Salud y con el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. Y al cabo de ese encuentro, regresará a EE.UU.